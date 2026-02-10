Szennyvíz ömlött a Szent János Kórház fül-orr-gégészeti osztályán a plafonból

egészségügy;szennyvíz;Szent János Kórház;csőtörés;

2026-02-10 18:25:00 CET

Az intézmény átmeneti hibát emlegetett és állítják, rövid időn belül intézkedtek a helyreállításról.

Kedden csőtörés volt az Észak-budai Szent János Centrumkórház 17-es épületében - írja a Telex egyik olvasójukra hivatkozva.

Mint írták, kedden reggel nyolc óra körül a fül-orr-gégészeti ambulancia váróterében a mennyezetből szennyvíz folyt. A portál információjával ellentétben az intézmény azt közölte, hogy az osztályt nem kellett lezárnia a történtek miatt. Tájékoztatásuk szerint a betegforgalom átmenetileg az épület és az ambulancia egy másik bejáratán keresztül zajlott, miközben az ellátás folyamatos maradt. A csőtörés a 17-es épület földszintjét érintette, ezen belül a fül-orr-gégészeti váróterem egy részében okozott átmeneti kellemetlenséget. A meghibásodás következtében víz jelent meg az érintett területen, az üzemeltetés azonban rövid időn belül intézkedett a hiba megszüntetéséről.

Ugyanebben az épületben, egy másik szinten működik a neurológiai osztály, ahol a Telex információi szerint kedden délután is folyt az ellátás. Jelenleg ez az ügyeletes neurológiai osztály, ide irányítják a Szent Imre Kórházból érkező betegeket is.

A kórház válaszában azt jelezte, hogy a meghibásodás nem érintette az első és második emeleten működő részlegeket. Tájékoztatásuk szerint a betegellátás a teljes időszakban zavartalan volt, és nem volt szükség páciensek más intézménybe történő áthelyezésére. A neurológiai ellátáson belül az akut stroke ellátást elővigyázatosságból ideiglenesen a Sürgősségi Betegellátó Osztályra helyezték át, ahol minden szükséges szakmai és infrastrukturális feltétel rendelkezésre állt.

A történteket követően kitakarították és fertőtlenítették az érintett területet, a következő munkafázis a festés és az álmennyezet cseréje lesz. A Telex úgy tudja, az érintett épületben kedden fűtés sem volt, azonban a kórház mindezt tagadta. Azt állították, hogy az intézményben folyamatosan üzemel a fűtés.