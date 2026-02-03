Mintha mindkettő illusztrációja volna a halállal szemben tanúsított magatartásformák történelmi változásának.
A magyar történelemben a köztársaságok nem voltak túl sikeresek – vezette fel Egry Gábor, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója azt a hétvégén rendezett online konferenciát, amelynek társszervezője az MSZP és a Párbeszéd által létrehozott Szociális Demokráciáért Intézet volt. A főigazgató szerint nem tudjuk, hogy az, amiben ma élünk, köztársaság-e vagy sem. Az alkotmány, amely ezt a rendszert megalapozza, meglehetősen ambivalens ezzel kapcsolatban – jegyezte meg.
Az én Kossuth-címerem változatos - inkább szomorú, mint dicsőséges - útja az 1956-os forradalomig nyúlik vissza. Abban az időben a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyedem (KLTE) hallgatója voltam, kortársaimhoz hasonlóan sorsom, gondolkodásom kitörölhetetlenül az 1956-os forradalom eszméihez kötődik.
Schiffer András, az LMP társelnök-frakcióvezetője szerint az 1946-ban kikiáltott második magyar köztársaság sorsa arra emlékeztet, hogy kizárólag olyan országban lehet erős a demokrácia, amely valóban szabad, nem függ másoktól, a hatalom pedig nem a félelmekre játszó bolsevik politikai kultúra alapján működik.
A Magyar Nemzetgyűlés pontosan 70 éve, 1946. február 1-jén hirdette ki a Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvénycikket, létrehozva ezzel a Magyar Köztársaságot. Ennek emlékére 2006 óta ez a nap a Magyar Köztársaság Napja - olvasható az MSZP közleményében.
Kormányzásról, korrupcióról, az ellenzék helyzetéről és esélyeiről, magyarán a köztársaság állapotáról cseréltek eszmét közéleti gondolkodók tegnap az Átriumban.
A mindannyiunk által megalkotandó majdani köztársaság csak akkor létezhet majd, ha nevéhez híven közös jószágunk lesz. A köztársaság ugyanis nem a politikusok köztársasága, és nem is csak a bal- vagy jobboldalé, hanem mindenkié - ezzel a jelmondattal hirdette meg Legyen köztársaság! című ingyenes, nagy sikerű közéleti és kulturális fesztiválját az Eötvös Károly Intézet.
A demokratikus ellenállás előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és újra lesz szabad magyar köztársaság - jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke szerdán Debrecenben, egy lakossági fórumon.