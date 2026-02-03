Könnyű préda lett a köztársaság

A magyar történelemben a köztársaságok nem voltak túl sikeresek – vezette fel Egry Gábor, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója azt a hétvégén rendezett online konferenciát, amelynek társszervezője az MSZP és a Párbeszéd által létrehozott Szociális Demokráciáért Intézet volt. A főigazgató szerint nem tudjuk, hogy az, amiben ma élünk, köztársaság-e vagy sem. Az alkotmány, amely ezt a rendszert megalapozza, meglehetősen ambivalens ezzel kapcsolatban – jegyezte meg.