Donald Trump a világ legnagyobb diadalívét húzná fel Washingtonban

Egyesült Államok;Donald Trump;Diadalív;

2026-02-11 09:50:00 CET

Mexikóval és Észak-Koreával kell ehhez versenyeznie.

Az Egyesült Államok 250. születésnapja alkalmából a világ legnagyobb diadalívét, egy 250 láb magas építményt húzna fel Washingtonban Donald Trump - írja a CNN, amely szerint azonban a projekt várhatóan még az építés kezdete előtt jogi akadályokba fog ütközni.

A portál szerint az amerikai elnök a híres párizsi Diadalívhez hasonlót szeretne építtetni, csak persze nagyobbat. A 250 láb átszámítva 76 méter, Napóleon diadalíve pedig 50 méteres, de a portál összefoglalója szerint egyéb riválisok is akadnak magasság terén, például Mexikóban, illetve Észak-Koreában. A tervezett amerikai emlékmű ezeket is túlnőné.

A megalomán építmény a Potomac folyó mellett, a Lincoln-emlékművel szemben helyezkedne el, műemlékvédők azonban arra figyelmeztetnek, hogy így pont mindkét irányban eltakarná a történelmileg jelentős kilátást, sőt, veszélyt jelenthet a közeli Ronald Reagan Washington Nemzeti Repülőtér légi közlekedésére is.

A tervek egy 7,5 méteres talapzatról, és az arra rákerülő 45x45 méteres boltívról szólnak, erre kerülne rá egy hatalmas, aranyozott bronz Szabadság-szobor, hogy a kívánt rekordok meg legyenek döntve. A CNN forrása szerint kisebb változatokat is fontolóra vettek, de Trump ragaszkodik a legnagyobb verzióhoz. „Az Arch nemcsak Washington D.C., hanem az egész világ egyik legikonikusabb nevezetessége lesz” - jelentette ki Davis Ingle, a Fehér Ház szóvivője a CNN-nek.