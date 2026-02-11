Buddhista szerzetesek 3700 kilométeren át zarándokoltak az Egyesült Államokban a békéért

A texasi Fort Worth-i buddhista templomtól indult és kilenc államon át Washington DC-ig tartott az 3700 kilométeres békezarándoklat, amelynek résztvevői, buddhista szerzetesek jellegzetes, élénk narancssárga ruhákba öltözve naponta körülbelül 32 kilométert gyalogoltak, naponta egyszer étkeztek, és a szerető kedvességet gyakorolták, a tudatosság egy formáját, amely erőszakmentes ellenállásként is felfogható – olvasható a The Guardian riportjában.
A lap beszámolt arról, hogy a csaknem húsz szerzetes zarándoklata, gyalogos utazása valójában egy lassú, de annál fontosabb meditáció volt, melynek célja a béke megtestesítése, nem pedig mellette való érvelés. Útjukat sokszor nagy érdeklődés kíséri. Észak-Karolina egyik kisvárosában többszázan csatlakoztak a vonulókhoz, hogy tanúi legyenek az „egység, együttérzés és a nemzet gyógyulása” üzenetének, majd ezrek töltötték meg a közeli stadiont, hogy hallják őket beszélni.
– Csak ez segít átvészelni a második Trump-adminisztráció erőszakát. A szerzetesek és a gyógyszereim – mondta egy férfi. A menet nem volt eseménymentes. Még Texasban egy sofőr az autójával belehajtott a csoportba, az egyik szerzetesnek amputálni kellett a lábát, északabbra pedig a jeges, havas téli idő jelentett nehézséget a szerzeteseknek, amíg kedden el nem érték az amerikai fővárost, ahol szintén sokan és örömmel fogadták őket.