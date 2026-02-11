béke;Egyesült Államok;zarándoklat;Texas;Washington DC;buddhisták;

2026-02-11 12:24:00 CET

Buddhista szerzetesek 3700 kilométeren át zarándokoltak az Egyesült Államokban a békéért

Az erőszakmentes ellenállás résztvevői Texasból egészen Washingtonig vonultak. Sokan a Trump-adminisztráció alatt elharapódzó erőszak elleni tiltakozásból kísérték a menetet.