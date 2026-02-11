Magyar Péter szerint hamisított videók helyett egy kis emberi agy kellene az Orbán-kormánynak, de úgyis csak 60 nap van még hátra

választás;bicskei gyermekotthon;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-11 18:42:00 CET

A Tisza Párt elnöke Bicskén ajándékokat vitt a pedofilügyről hírhedt Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonba.

Pingpongasztalt és sporteszközöket vitt a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonba, az egykori pedofil igazgató, Vásárhelyi János szexuális visszaéléseinek a helyszínére a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter az intézmény bejárata előtt emlékeztetett, Vásárhelyi János és a később elnöki kegyelemben részesített helyettese Kónya Endre áldozatai sem sem jóvátételt, sem hivatalos bocsánatkérést nem kaptak még, ugyanúgy, ahogy a nyilvánosság sem válaszokat, hogyan adhatott kegyelmet Novák Katalin egy ilyen ügyben. – Azóta kiderült – fűzte hozzá a Tisza Párt elnöke –, hogy ez a pedofilügy nem egy egyszeri súlyos eset, hanem a jéghegy csúcsa. Felidézte, hogy az Orbán-kormány által eltitkolt 2021-es jelentésből kiderült, hogy több ezer gyermeket tettek tönkre szexuálisan, fizikailag, lelkileg a kabinet tudtával, és az Orbán-kormány nem tett semmit az esetek megelőzésére vagy az elkövetők felelősségre vonására. Nincs változás: az álságos alaptörvény-módosítás ellenére nem jutott több pénz a területre, a szakemberek nem kaptak több segítséget, és az elvándorlás még nagyobb lett - sorolta. Elmondta, hogy tényleges lépések nem történtek, több mint ezer gyermek van szökésben jelenleg is Magyarországon, akiknek gyermekvédelmi intézetekben kellene lenniük.

Magyar Péter emlékeztetett, a leendő Tisza-kormány egyik vállalása, hogy húsz évre visszamenőleg kivizsgálja a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket. Megerősíti a jelzőrendszert, felülről nyitottá teszi a gyermekvédelem költségvetését, azonnali 25 százalékos béremelést ad a dolgozóknak, húsz százalékkal emeli a dologi kiadások forrásait, és 2030-ig elvégzi a legszükségesebb felújításokat minden intézményben.

Azt javaslom a leköszönő kormánynak - még hatvan napjuk van a választásokig -, hogy esetleg hamisított videók gyártása helyett írjanak egy programot emberi agyvelővel. Nem kell ehhez semmilyen mesterséges intelligencia, nem kell 240 oldal, de annál a krikszkraksznál, amit a miniszterelnök elkövetett az ATV-ben, szerintem többet várnak el a magyar emberek annál is, amit 16 éve hallunk, hogy folytatják. Nem hiszem, hogy vannak még olyan emberek Magyarországon, akik azt szeretnék, hogy ez folytatódjon például a gyermekvédelemben - mondta Magyar Péter.