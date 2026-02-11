Az orosz állami televízió, a Rosszija-1 stábja is benézett Lázár János pusztaszabolcsi fórumára

Lázár János;barátság;orosz állami televízió;Lázárinfó;

A fideszes politikus feltűnően barátságos volt.

A Putyin-rezsim szócsöveként működő orosz állami televízió, a Rosszija-1 stábja is feltűnt a február 3-i, pusztaszabolcsi Lázárinfón. A magyar újságírókkal ellentétben az oroszokkal nem veszekedett az építési és közlekedési miniszter – írja az Átlátszó a Redditen terjedő felvétel nyomán, amelyre a youtuber és volt együtt-elnök Juhász Péter hívta fel a figyelmet.

A fideszes építési és közlekedési miniszter Pusztaszabolcson a még korábbi balatonalmádi fórumán elmondott, a cigányságot belső tartaléknak nevező, a cigányokat szaros mosdótakarításra alkalmasnak találó szavairól faggatták az újságírók. A mondataiért a fideszes politikus ugyan néhány nap múlva bocsánatot kért, de meglehetősen ingerülten reagált arra, hogy honnan vette, milyen adatok alapján nevezte ő és Orbán Viktor kormányfő bűnözőknek a rasszista szöveg ellen Gyöngyösön személyesen is tiltakozó romákat

A Rosszija-1 stábja Lázár János saját felvételén, de más, a fórumról készült videókon is felbukkan a tárcavezető mögött. Miközben Lázár János a magyar sajtó jelen lévő képviselőivel éles szóváltásba keveredett, az orosz stábbal szemmel láthatóan joviálisan viselkedett.