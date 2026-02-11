Tanúként hallgatták meg a győri polgármestert az 1,7 milliárdos lakáskassza ügyében

Győr;kihallgatás;Pintér Bence;

2026-02-11 18:53:00 CET

A politikus továbbra is várja a bizonylatokat a Fidesz irányította városi cég vezérigazgatójától.

Tanúként hallgatta ki a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a győri polgármestert lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forint ügyében.

Pintér Bence egy szerdai Facebook-bejegyzésében azt írta, elmondta az „igazságot”, magával vitte a számára rendelkezésre álló pénzügyi dokumentumokat. Mindemellett megmutatta a nyomozóknak a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, Sárkány Péter nyilatkozatait és videóit. Megjegyezte, hogy a cégvezető videósorozatot gyárt ahelyett, hogy elküldené a közgyűlésen az általa február 5-re írásban ígért pénzügyi adatokat.

Felidézte, hogy az egyik részben be is jelentette, hogy: (adatküldés helyett) könyvvizsgálói jelentést és könyvszakértői vizsgálatot csináltatnak. A politikus megjegyezte, a könyvvizsgálat azonban csak azt vizsgálja, hogy egy cégben szabályszerűen könyvelnek-e, valós képet adnak-e a cég vagyoni, pénzügyi helyzetéről a számviteli törvény szerint. Közölte: a könyvvizsgáló nem vizsgálja a lakáskassza ügyének érdemét: hogy miért hiányzott 2025. szeptember 30-án 1,7 milliárd forint a Győr-Szol bankszámlájáról, és azt 2026. február 4-re hitelből töltötték-e vissza.

A polgármester megismételte: továbbra is várják Sárkány Pétertől a február 5-ére írásban ígért dokumentumokat: banki bizonylatot a cégnél 2025.09.30-án fellelhető pénzeszközökről, a 2026.02.03-án igénybevett hitelösszeg pontos mértékét, valamint a 3-as számlaosztály, 381 (Pénztár) és 384 (Elszámolási betétszámla) főkönyvi számlaosztályok szeptember 30-ai adatait.

Pintér Bence posztját azzal zárta, hogy február 20-ára tüntetést szervez, mivel szerinte az ügy nem maradhat következmények nélkül.



