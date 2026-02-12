Sztrájkba lépett a személyzet, egy napra leáll a Lufthansa

sztrájk;légiközlekedés;Lufthansa;járattörlés;

2026-02-12 08:19:00 CET

A német légitársaság járatainak jelentős része ma nem közlekedik, a sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek.

Megkezdődött a Lufthansa pilótáinak és légiutas-kísérőinek előre bejelentett sztrájkja csütörtök hajnalban: a kabinszemélyzet munkabeszüntetése 00:01-kor indult, és a tervek szerint éjfélig tart, ami miatt a német légitársaság járatainak jelentős része nem közlekedik.

A Lufthansa előzetesen „kiterjedt járattörléseket” jelzett, konkrét számot azonban nem közölt. A nagy repülőterek – köztük Frankfurt és Berlin – indulási listáin csak elszórtan szerepelnek működő Lufthansa-járatok. A légitársaság arra kérte az utasokat, hogy elsősorban digitális csatornákon tájékozódjanak, és ne menjenek ki a repülőterekre bizonytalan helyzetben.

A munkabeszüntetésben mintegy 4800 pilóta vesz részt a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából, akik magasabb munkáltatói nyugdíjjárulékokat követelnek. A légiutas-kísérők – az Ufo szakszervezet szervezésében – több kollektív szerződésről akarnak tárgyalásokat kikényszeríteni, és a bezárás által fenyegetett Lufthansa CityLine személyzetét is sztrájkra hívták.

A Lufthansa vezetése visszautasította a követeléseket, és a munkabeszüntetést „szükségtelen eszkalációnak” nevezte, hangsúlyozva, hogy további költségnövekedésre nincs mozgástér. A sztrájk miatt az utasok átfoglalásokra vagy alternatív utazási megoldásokra kényszerülhetnek, belföldi járatok esetében akár vasúti jegyre válthatják repülőjegyüket – közölte a légitársaság.