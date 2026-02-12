2018 óta nem volt ilyen alacsony az infláció Magyarországon

KSH;fogyasztói árak;infláció;

2026-02-12 09:34:00 CET

A KSH friss adatai szerint januárban mindössze 2,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak Magyarországon az előző év azonos időszakához képest, ami megalapozhatja a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentését.

Egy hónap alatt átlagosan 0,3 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, januárban átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ennél alacsonyabb utoljára nyolc éve, 2018 márciusában volt az infláció.

A 2025. januárihoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,3 százalékkal nőtt – a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,0 százalékkal csökkent –, ezen belül leginkább a friss hazai és déli gyümölcsök drágultak, 12,2 százalékkal. A csokoládé és kakaó ára 10,0, a cukorka és mézé 8,2, a jégkrémé 7,7 és a marhahúsé 7,2 százalékkal emelkedett. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,4, a húskonzervé 24,9, a sertészsiradéké 22,1, a tejé 18,1, a tejtermékeké 17,9, a vaj és vajkrémé 17,2, a liszté 14,8, míg a sajté 8,2 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 5,0 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 19,2, az üdülési szolgáltatás 14,2, a teherszállítás 9,5, a járműjavítás és -karbantartás 9,1, a sport- és múzeumi belépők 8,4, míg a testápolási és egészségügyi szolgáltatások 7,8 százalékkal.

A szeszes italok, dohányáruk ára 6,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,5 százalékkal. A háztartási energiáért 6,2, ezen belül a vezetékes gázért 12,8, az elektromos energiáért 1,9 százalékkal többet kellett fizetni.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 23,3, a motorkerékpárok 6,7, a szobabútorok 6,0, a használt személygépkocsik 5,7 százalékkal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 5,8 százalékkal drágultak, a járműüzemanyagok ára 12,3 százalékkal mérséklődött.

2025. decemberhez viszonyítva a fogyasztói árak egy hónap alatt, átlagosan 0,3 százalékkal növekedtek. Az élelmiszerek átlagosan 0,6 százalékkal drágultak (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,4 százalékkal), ezen belül a friss zöldség 11,4 százalékkal többe, a marhahús 5,5 százalékkal kevesebbe került.

A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal nőtt, ezen belül az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 2,2 százalékkal többe, az utazás távolsági úti céllal 3,2 százalékkal kevesebbe került. A háztartási energiáért átlagosan 0,9 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, ezen belül a vezetékes gázért 2,4 százalékkal. A szeszes italok, dohányáruk ára 0,8 százalékkal emelkedett, ezen belül a szeszes italoké 1,5, a dohányáruké 0,2 százalékkal. A járműüzemanyagok ára 1,5 százalékkal csökkent. A szezon végi kiárusítások következtében a ruházkodási cikkek 2,9 százalékkal kevesebbe kerültek – jelentette a KSH.