Az Orbán-kormány meghosszabbította az árrésstopot

kormányinfó;árrésstop;

2026-02-12 10:18:00 CET

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy döntött az Orbán-kormány az árrésstop fenntartásáról. Mindez hozzájárul a kedvező inflációs adatokhoz. A 2,1 százalékos januári inflációs adat, amelyet ma mindenki megismerhetett, jól mutatja, hogy az árréscsökkentés hatékony eszköz az áremelésekkel szembeni küzdelemben. Az intézkedés mind a háztartási cikkekre, mind pedig az élelmiszerekre vonatkozik, ezért azt meghosszabbítják - mondta.

Kitért arra is, hogy az elmúlt napokban több kereskedelmi multi is a szabályozás ellen. Értjük a multik profitérdekeit, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy ezzel szemben az árak féken tartása a magyar kormány és éppen a magyar embereknek is az érdeke - fogalmazott, jelezve, ez az eszköz alkalmas az infláció leszorítására és alacsonyan tartására.