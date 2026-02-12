Gőzerővel megy a kátyúelhárítás

kátyú;Gulyás Gergely;

2026-02-12 10:21:00 CET

Gulyás Gergely azt mondta, az Építési és Közlekedési Minisztérium kátyúzási tervet állított össze, amelyet központilag koordinál. Ismertetése szerint 4500 útszakaszon keletkeztek kátyúk, illetve olyan burkolatromlás, amelyet ki kell javítani, ezt az útellenőrök folyamatosan végzik. A balesetveszélyes mélységű, nagy kiterjedésű úthibákat haladéktalanul javítják, ami több esetben forgalomelterelést igényel, ebből nehézségek adódhatnak.

A Magyar Közút mindent megtesz annak érdekében, hogy a kátyúzás miatt csak a lehető legrövidebb ideig legyen szükséges forgalomelterelés. A kátyúzásra 8,2 milliárdos keret áll a közútnál rendelkezésre, és a munkát soron kívül végzik, gyakorlatilag minden mást megelőz pillanatnyilag. Az év elejétől január végéig 750 tonna hideg aszfaltot használtak fel a kézi kátyúzás során. Országosan 960 ember hétfőtől péntekig, további 480 munkavállaló pedig hétvégén is kizárólag kátyúzási feladatokkal foglalkozik - ismertette.