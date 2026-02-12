Samsung SDI: Gulyás Gergely szerint nyílt hazugság, hogy a vita lett volna Orbán-kormányban

Gulyás Gergely;kormányinfó;Samsung SDI;

2026-02-12 11:39:00 CET

A Partizán is a gödi akkugyárról kérdezett. Minek kell történnie ahhoz, hogy elrendeljék ennek a gyárnak a bezárását? – hangzott el a kérdés. Erre a miniszter megismételte, hogy az önkormányzat semmilyen határérték-túllépést nem tapasztalt a gyár területén kívül, munkavédelmi problémák voltak, ezekben az esetekben a kormányhivatal eljárt, bírságokat szabott ki, de környezetszennyezésnek minősíthető nem történt. A Szuverenitásvédelmi Hivatalt soha nem utasították semmire. A beruházás olyan segítséget kapott, mint amit minden kiemelt beruházás megkap, nincs szó „hihetetlen” kedvezményről.

Ötmilliárd euró értékben valósított meg a Samsung SDI beruházást, ehhez az államtól 3 százalékos támogatást kapott. A beruházás volumenére tekintettel történt meg a kiemelt beruházássá nyilvánítás – fejtette ki. Arra, hogy a munkavédelmi törvény alapján lehetőségük lett volna bezáratni a gyárat, mégsem tették, Gulyás megismételte, a kormányhivatal a lehető legmagasabb, 10 millió forintos bírságot szabta ki. Gulyás támogatná egyébként, hogy növekedjenek a büntetési tételek. Azt állította, hogy nem alkottak a Samsung kedvéért egyetlen jogszabályt sem. Azt elismerte, hogy nem engedhető meg, hogy egy gyárban az egészségügyi határérték többszázszoros túllépése mellett dolgoztatnak embereket. Azt is állította, hogy személyi sérülés, egészségkárosodással járó megbetegedés nem történt, és a határérték ma már a megengedett érték alatt van, szabályszerű a működés.

Gulyás Gergely nyílt hazugság nevezte a Telex cikkének azt a részét, amely szerint vita lett volna a kormánytagok között az ügyben. Arra a kérdésre, egyeztettek-e Szijjártó Péter korábbi helyettesével, Szabó Lászlóval, aki a Samsung SDI-nél dolgozik, Gulyás Gergely azt mondta, erről ő nem tudott. Arra nem válaszolt érdemben, hogy a külügyminiszter egyeztetett-e ezekkel az emberekkel, de azt hazugságnak tartja, hogy Szijjártó Péter bármilyen formában hatósági eljárásba beavatkozott volna.