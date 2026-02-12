Úgy tűnik, Gulyás Gergely szerint szabad megsérteni a munkavédelmi szabályokat, ha hozol egy ezer milliárd forintos beruházást Magyarországra

kormányinfó;

2026-02-12 12:12:00 CET

Megfontolandónak tartja.

A Telex újságírója azzal kezdte, hogy a szerkesztőség a cikk minden állítását továbbra is tartja, nem terjeszt hazugságokat, az ügy összes érintettjét megkérdezték, egyikük sem válaszolt. Gulyás Gergely erre úgy reagált, hogy vannak a cikk állításainak olyan részei, amelyek csak részben ellenőrizhetők, de van, amit tud ellenőrizni, például azt, hogy kormányülésen és azon kívül Szijjártó Péter Rogán Antallal vitatkozott volna, ez szerinte hazugság.

Arra a kérdésre, hogy mikor szerzett tudomást arról, hogy a Samsung SDI gödi gyára ilyen megszegi a munkavédelmi szabályokat, a miniszter azt felelte, most, a Telex cikkét olvasva szerzett tudomást az összes olyan lényeges körülményről, amely határátlépés mértékére vonatkozott, korábban ilyen mértékű határátlépésről nem kapott tájékoztatást, annak ellenére, hogy ő volt az, aki 2023. december végéig a megyei és vármegyei kormányhivatalokat irányította. Válasza szerint Orbán Viktor is mostanában, vélhetően a Telex cikkéből értesült erről, mert korábban külön ő sem kapott tájékoztatást, az ügyben „gerjesztett politikai hisztériát” emlegetett. A lap kérdésére elmondta, a kormányülésen nem volt a gödi Samsung SDI-gyárban tapasztalható állapotokról. Arra a kérdésre, helyénvalónak tartja-e, hogy egy olyan cég, amely sorozatosan sérti meg a munkavédelmi szabályokat, és ennek ellenére 133 milliárdos állami támogatást kap, azt mondta: – Ha a cég azt vállalja, hogy egy ezermilliárdos beruházást Magyarországra hoz, megfontolandónak tartom. A Telex felhívta a figyelmet, hogy a Samsung SDI-nek mégiscsak úgy ítéltek meg 133 milliárd forint támogatást, hogy az elmúlt másfél év alatt több mint ezer dolgozót bocsátott el, amire Gulyás Gergely úgy felelt, ellenőrizné a számokat, lehet, hogy volt leépítés, de az biztos, hogy egy ezermilliárdos beruházás nagy segítség a magyar államnak és az adófizetőknek.

Arra, hogy mi garantálja a munkaügyi hatóság pártatlanságát, ha volt fideszes politikus vezeti, azt felelte, ő és a többi főispán is arra tett esküt, hogy betartja és betartatja a törvényeket.

A Telex birtokába jutott egy dokumentum, amely szerint 2024 márciusában arról tárgyaltak a gödi Samsung SDI vezetésében, hogy hamarosan a hatóságok eljárást indítanak az Átlátszóval szemben. Arra a kérdésre, honnan lehetett erről tudomásuk, Gulyás Gergely azt mondta, ezt a cég vezetésétől kell megkérdezni.