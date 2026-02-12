Balesetet szenvedett Molnár Gyula, súlyos az állapota

Balesetet szenvedett Molnár Gyula, a DK politikusa, jelenleg kórházban ápolják - írja a 24.hu, az információt a Demokratikus Koalíció megerősítette.
A portál információja szerint a politikus egy családi eseményen zuhant le egy lépcsőről, az állapota súlyos.
A 2026-os választáson Molnár a DK jelöltje a budapesti 18. egyéni választókerületben, amelybe a XI. kerület egy része és Budafok-Tétény tartozik.
A Demokratikus Koalíció azt közölte, hogy továbbra is Molnár Gyula a jelöltjük.Molnár Gyula belépett a DK-ba