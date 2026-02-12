NER-milliárdos feleségének a tulajdona az a lakás, ahol a Radnai Márk nevét viselő honlap felvétele készülhetett

Budapest;apartman;lejárató kampány;Radnai Márk;

Rejtett kamerát felszerelni önmagában is bűncselekmény.

A többi között a Lánchidat felújító, a NER-es építőipari cégekkel rendszeresen együttműködő milliárdos feleségének a tulajdona Budapesten az az Erzsébet körúti lakás, ahol a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk nevét viselő honlapon megjelent videóképkivágás készülhetett.

A rejtett kamera felvételén szereplő fotó feltűnően hasonlít azokra a képekre, amelyek a Bookingon is hirdetett apartman galériájában szerepelnek. A hálószobában lévő bútorok, illetve a falakon lévő két festmény alapján elég egyértelműen lehet azonosítani a helyszínt. A felső árkategóriás apartman diszkréten üzemel: ottjártunkkor a kapucsengőnél sem volt feltüntetve a neve, csak egy második emeleti ajtóra ragasztott papírlap jelezte, hogy meg lehet szállni. Mint a házbeliek mesélték, ez a legkevésbé forgalmas apartman az épületben, az üzemeltetőt pedig nem ismerik.

A lakás tulajdonosa ellenben ismert: a földhivatali regiszter szerint 2019 óta az említett NER-milliárdos feleségéé úgy, hogy maga a NER-milliárdos igen közeli kapcsolatban áll a Fidesz gazdasági hátországával, állami támogatásban is részesült. Lapunk megkereste az apartmant üzemeltetőit, illetve a lakástulajdonos családi érdekeltségét a kérdéssel, hogy a felvétel nyilvánosságra kerülése óta tettek-e feljelentést, miután nagyon úgy tűnik, hogy rejtett kamerával szerelték fel az apartman hálószobáját. Ez önmagában is bűncselekmény, ha pedig azt használták is a kamerát, azaz valakit vagy valakiket titokban felvették, majd az így törvénytelenül készült felvételt közzéteszik az újabb, külön-külön bűncselekményeket valósít meg.

Mint ismert, a Radnai Márk nevét viselő honlap két napja jelent meg rajta egy videóból kivágott képpel és a Coming Soon felirattal Utóbbit csütörtökön megváltoztatták,most a „Once upon a Time...2024. 08. 03.” szerepel rajta ugyanazzal a fotóval. A Tisza Párt vezetőségéből Magyar Péter elnök és Radnai Márk is úgy véli, hogy a domaint az ő lejáratásukra foglalták le, ott fogják bedobni az őket lejárató felvételeket. Radnai Márk csütörtökön nyomatékosította, hogy ő nem járt abban az apartmanban.