Fokozott rendőri ellenőrzés lesz a kitörés napja miatt Budapesten

A kitörés napja kapcsán a rendőrség több napon át megemelt létszámmal biztosítja a közterületek rendjét - olvasható egy csütörtöki tájékoztatásban.
Budapest rendőrfőkapitánya 2026. február 11-én 0 órától február 15-én 20 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el a főváros teljes területére. Annak érdekében, hogy a 2023-as antifasiszta támadássorozat ne ismétlődhessen meg, a rendőrség együttműködik a hazai és külföldi titkosszolgálatokkal is.
Egyben hangsúlyozzák: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a jogszabályi keretek között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez, véleménynyilvánításhoz való jogot, amíg az nem valósít meg szabálysértést vagy bűncselekményt. Nem engedjük, hogy szélsőséges csoportok bárkit megtámadjanak! - fogalmaznak a tájékoztatásban.
Mindenkit arra kérnek, hogy kövesse a gyűlés rendezőinek, szervezőinek utasításait, még egészségügyi maszkkal se takarják el arcukat, ne tartson magánál kést, botot, gázspray-t, pirotechnikai terméket vagy más, közbiztonságra különösen veszélyes eszközt. Szintén felhívták a véleménynyilvánítás békés jellegére a figyelmet, valamint arra, hogy ha valaki rosszul lett vagy segítségre szorul, esetleg kérdése van, az forduljon a rendezőkhöz, illetve a biztosításban részt vevő rendőrökhöz.