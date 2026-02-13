Maszkok, jelmezek, részegek és tüntetés a zsidó farsangon

A hagyományosan karneválokkal és társas összejövetelekkel együtt járó Purimon a zsidók arra emlékeznek, hogy Eszter, Ahasvérus perzsa király zsidó származású felesége megakadályozta, hogy a király főembere, Hámán elpusztítsa a Perzsiában élő zsidókat. Mivel a bibliai Eszter könyve, a Megilla szerint a purim a zsidók számára a fény, a vigalom, az öröm és tisztesség ünnepe, ma is felszabadult jókedv jellemzi. Purimkor előírás az ajándékok, ételek küldése a barátoknak, adakozás a szegényeknek, hogy ők se nélkülözzenek az örömünnepen. E napon böjtölni tilos, ünnepi vacsorát kell tartani, s érdemes annyi lechájimot (héber pohárköszöntés) koccintani, hogy az ember ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordecháj között.