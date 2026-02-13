IDEA: a Tisza 48, a Fidesz 38 százalékon áll a biztos szavazó pártválasztóknál, parlamentbe juthat a DK és a Mi Hazánk is

Fidesz;felmérés;DK;közvélemény-kutatás;Demokratikus Koalíció;IDEA;pártpreferenciák;Idea Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-02-13 10:00:00 CET

Az intézet friss felmérése szerint stabil Magyar Péterék előnye a kormánypártokkal szemben. Ha február elején országgyűlési választásokat tartottak volna, négypárti parlament jönne létre, a DK és a Mi Hazánk is újra eléri a bejutási küszöböt.

A 2026-os parlamenti választási kampány előrehaladtával sem csökken a Tisza Párt előnye a kormánypártok előtt: Magyar Péter pártjának a teljes népesség körében 8, a biztos szavazó, pártot választani tudók között pedig 10 százalékponttal van több szavazója, mint a Fidesznek – derül ki az IDEA Intézet február elején végzett, országosan reprezentatív kérdőíves felméréséből.

A közvélemény-kutató szerint az elmúlt egy hónapban a Tisza és Fidesz-KNDP támogatottsága lényegében nem változott. Ha most vasárnap tartottak volna parlamenti választásokat Magyarországon, a felnőtt népesség több mint egyharmada (36 százalék) szavazott volna a Tisza és bő egynegyede (28 százalék) a Fidesz-KDNP listájára. A két párton kívül, jelenleg további háromnak mérhető a támogatottsága: február elején a felnőtt népesség 4-4 százaléka adta volna le a voksát a Demokratikus Koalícióra (DK), illetve a Mi Hazánkra, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra (MKKP) 3 százalékuk szavazott volna.

Február elején a biztos szavazó, pártot választani tudók majdnem fele (48 százalék) Magyar Péter pártjára szavazott volna, miközben a Fidesz-KDNP-re 38 százalékuk.

Az IDEA februári eredményei ezúttal, hosszú idő óta először, nem hárompárti, hanem négypárti parlament létrejöttét valószínűsítik. Az intézet szerint az elmúlt hetekben sokan találtak pártot maguknak – a bizonytalanok tábora 3 százalékponttal csökkent –, és ebből a kisebb politikai formációk is tudtak valamelyest profitálni. Ha február elején parlamenti választásokra került volna sor, úgy négypárti parlament jöhetett volna létre, mivel a DK és a Mi Hazánk is elérte volna a parlamenti frakció alapításhoz szükséges 5 százalékos támogatottsági szintet, ami az előző hónapokhoz képest jelentős változás. A DK támogatottsága februárban is hozta a bejutási küszöböt, emellett a Mi Hazánk is tudott erősödni az utóbbi időszakban, így 2025 nyara óta először a párt támogatottsága is elérte újra az 5 százalékos szintet.