Megérkezett a Direkt36 új filmje az Orbán-korszak elvesztett lehetőségeiről

2026-02-13 08:50:00 CET

Orbán Viktor történelmi lehetőséghez jutott 2010-ben, mit kezdett vele? – erről szól az oknyomozó portál új, több mint másfél órás dokumentumfilmje.

„A csapda” címmel péntek reggel megjelent a Direkt36 új dokumentumfilmje, amely az Orbán-korszak elvesztegetett lehetőségeit járja körbe.

„Orbán Viktor egy ritka lehetőséghez jutott 2010-ben. Kétharmados többséget szerzett a parlamentben, és ezzel erős felhatalmazást kapott arra, hogy fejlődési pályára állítsa Magyarországot. Ehhez külső segítséget is kapott. A 2010-es években fellendült a világgazdaság, és az Európai Unióból olyan hatalmas mennyiségű támogatás érkezett Magyarországra, amihez hasonlóra az elmúlt több mint száz évben nem volt példa az ország történetében” – olvasható a Telexen megjelent ismertetőben.

Majd felteszik a kérdést: „Mihez kezdett ezekkel a példátlan lehetőségekkel Orbán Viktor? Mennyire tartotta be 16 évvel ezelőtti ígéreteit? Erről szól a Direkt36 tényfeltáró központ új dokumentumfilmje, amely a gazdaság alakulása mellett az egészségügyre, az oktatásra és a közlekedésre koncentrálva elemzi az Orbán-korszak teljesítményét.”

A több mint másfél órás dokumentumfilmben szakértői véleményeken túl többek között személyes történetek és a Népszava cikkei is megjelennek. A filmet az oknyomozó portál munkatársai – Galavits Patrik, Marton Kamilla, Nádori Péter, Pethő András és Szőke Dániel – közösen készítették független filmesekkel együttműködve, rendezője Fuchs Máté.

A Direkt36 előző filmje, a több milliós nézettséget elérő A dinasztia egy évvel ezelőtt azt mutatta be, milyen hatással volt Orbán Viktor másfél évtizedes kormányzása legközelebbi családtagjai gazdagodására. Arra a hatalmas érdeklődés mellett az érintettek elzárkózása volt a jellemző.