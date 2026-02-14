Politizáló erdőlakók az akkugyár árnyékában

animáció;

2026-02-14 21:45:00 CET

Közéleti animációs sorozat érkezik a nErdő címmel: a történetben az erdő egy háborítatlan mikrokozmosz, ahol az állatok meghitt harmóniában élnek együtt, ám az otthonuk szélén épült akkugyár hatásait a saját bőrükön is tapasztalják.

A birodalomban azonban érkezik a Nagy Erdei Ünnep, így mindenki a Borzra (Scherer Péter), az állatok bölcs vezérére figyel, hogy vajon bejelenti-e az utódját, miközben úgy tűnik, hogy a jövőben kihívója is lesz, Zebra (Nagy Zsolt), aki régóta érzi, hogy benne több tehetség van, mint azt a többiek gondolják. Míg az első epizódban a Nagyszerű Erdei Rend vezetőjére esik a fókusz, addig a következő részekben az erdő másik oldalát is be fogják bemutatni, azt bontogatva, hogy a két oldalon ki mit gondol a másikról.

A nErdő sajtóbemutatóján kiderült, hogy a sorozatot máris nagy érdeklődés övezi, az alkotók elmondták, hogy a széria teltházas vetítésekkel indul az Inga Kultúrkávézóban, a jegyeladások alapján az első két alkalom gyorsan betelt, ezért a szervezők egy harmadik vetítési időpontot is meghirdettek. „Megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy nem egyik vagy másik oldalról, a szekértáborok logikája, a most uralkodó narratívák mentén mesélünk el egy politikai történetet” – mondta el a projektről Sápi Márton és Zaránd Péter a beszélgetés folyamán. Szóba került az is, hogy a sorozatot lehet segíteni a nerdo.hu weboldalon, ahol különböző támogatói csomagokat lehet vásárolni, melyekért többek közt a karaktereket ábrázoló pólót, pulcsit, kitűzőt és bögrét lehet kapni, de a támogató akár egy róla mintázott állatkarakterként is bekerülhet a sorozatba.

A széria következő részeit tehát először az Inga Kultúrkávézóban fogják levetítetni, az interneten az első, dupla epizódot pedig vasárnaptól lehet megtekinteni a Szélsőközép YouTube-csatornáján, a második fejezet március 14-én érkezik, a harmadik pedig egy nappal a választás előtt, április 11-én.