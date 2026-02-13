Molnár Gusztáv: Meglepett, hogy köröznek

körözés;határozat;Molnár Gusztáv;

2026-02-13 15:18:00 CET

Az oka az lehet, hogy nem vett át egy határozatot.

Mint lapunk is beszámolt róla, kiskorú veszélyeztetése miatt a Gödöllői Járásbíróság elfogatóparancsot adott ki Molnár Gusztáv színész ellen, aki jelenleg Cipruson tartózkodik.

A Bors elérte a színészt, aki elmondta, épp akkor beszélt a Gödöllői Járásbírósággal, mert őt is meglepte, hogy körözik, tudomása sem volt róla. – Azt az információt kaptam, hogy egy határozatot nem vettem át, ami azért történhetett, mert egy korábbi címemre küldték ki. Hiába igyekeztem rendezni ezt a távolból, mondván, hogy ügyfélkapun keresztül is meg tudnám ezt oldani, sajnos ezt a dokumentumot csak személyesen vehetem át – mesélte. Gyanúja szerint a határozat egy korábbi, mintegy öt évvel ezelőtti gyermekbántalmazási vádakkal kapcsolatos ügyben születhetett, a kisfiával ugyanis mintegy két éve nem találkozott. – Úgy két éve nem találkoztam a fiammal, ezt mindenképpen szeretném tisztázni, nehogy valaki fejében megforduljon, hogy egy újabb ügyről van szó. Hiába kaptam még akkor évekkel ezelőtt egy rendőrségi határozatot arról, hogy megszüntették az ügyet, utána újabb feljelentések érkeztek ellenem. Az életmódom és az alkoholizmusom kapcsán megjelent cikkek, szereplések a feljelentés szerint rossz hatással voltak a fiamra - mondta.

Molnár Gusztáv azt is közölte, hogy hazaérkezés után azonnal bemegy a bíróságra átvenni a határozatot. Attól azonban tart, hogy rendőrök várják majd a reptéren, mert felesége nyolchónapos terhes. – Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk, de akkor remélem, a nyolchónapos terhes feleségemet legalább hazaviszik, hogy ne neki kelljen a csomagokat hazacipelnie. Nyilván nem érint ez jól minket, jól esett egy kis csend, (azok után,) ami az utóbbi időben körülvett minket, ennek ellenére én már csak röhögök ezen az egészen. Ami bánt, hogy a várandós feleségem is itt van velem, még ha tudja is, hogy nincs most sem új a nap alatt és egy régi, évekkel ezelőtti ügy utórezgése mindez - fogalmazott.