sajtótájékoztató;Orbán Viktor;Marco Rubio;Karmelita kolostor;

Donald Trump balján Marco Rubio, jobbján Orbán Viktor

Közös sajtótájékoztatót tart az amerikai külügyminiszter Orbán Viktorral hétfőn Budapesten

Marco Rubio kvázi vigaszul jön Donald Trump helyett. 

Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tart Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a Karmelitában hétfőn. Az esemény várhatóan 11:15-kor kezdődik - derül ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda lapunknak is elküldött meghívójából. 

Az amerikai külügyminisztérium szóvivő-helyettese, Tommy Piggott kedden jelentette be, hogy Marco Rubio 2026. február 15-16-án Budapestre és Pozsonyba utazik, miután részt vesz a hagyományos müncheni biztonsági konferencián. A budapesti megbeszélés napirendjén a többi között szerepel a két kormány által közösen képviselt kétoldalú és regionális érdekek erősítése, ide értve a békefolyamatok melletti elkötelezettséget a globális konfliktusok megoldása érdekében - olvasható a közleményben, amelyben hangsúlyozzák, hogy a megbeszélések témája lesz a Magyarország és Egyesült Államok közötti energetikai partnerség elmélyítése is.

A washingtoni külügyminisztérium MTI által idézett közleménye szerint Marco Rubio pozsonyi tárgyalásain a többi között a nukleáris energiát érintő együttműködésről, a regionális biztonsági érdekekről, valamint a szlovák hadsereg modernizációjáról és Szlovákia NATO vállalásairól lesz szó. Az amerikai külügyminiszter február 13-15. között vesz részt a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián.

