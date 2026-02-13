Közös sajtótájékoztatót tart az amerikai külügyminiszter Orbán Viktorral hétfőn Budapesten

sajtótájékoztató;Orbán Viktor;Marco Rubio;Karmelita kolostor;

2026-02-13 15:43:00 CET

Marco Rubio kvázi vigaszul jön Donald Trump helyett.

Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tart Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a Karmelitában hétfőn. Az esemény várhatóan 11:15-kor kezdődik - derül ki a Miniszterelnöki Sajtóiroda lapunknak is elküldött meghívójából.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivő-helyettese, Tommy Piggott kedden jelentette be, hogy Marco Rubio 2026. február 15-16-án Budapestre és Pozsonyba utazik, miután részt vesz a hagyományos müncheni biztonsági konferencián. A budapesti megbeszélés napirendjén a többi között szerepel a két kormány által közösen képviselt kétoldalú és regionális érdekek erősítése, ide értve a békefolyamatok melletti elkötelezettséget a globális konfliktusok megoldása érdekében - olvasható a közleményben, amelyben hangsúlyozzák, hogy a megbeszélések témája lesz a Magyarország és Egyesült Államok közötti energetikai partnerség elmélyítése is.

A washingtoni külügyminisztérium MTI által idézett közleménye szerint Marco Rubio pozsonyi tárgyalásain a többi között a nukleáris energiát érintő együttműködésről, a regionális biztonsági érdekekről, valamint a szlovák hadsereg modernizációjáról és Szlovákia NATO vállalásairól lesz szó. Az amerikai külügyminiszter február 13-15. között vesz részt a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián.