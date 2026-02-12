Nincs összefüggés a Rubio- és az esetleges Trump-látogatás között

kormányinfó;

2026-02-12 10:31:00 CET

Elsőként az MTVA kapott szót. A rendvédelmi igazgatási dolgozók béremelésével kapcsolatban Pintér Sándor bejelentette, hogy az érintettek 400 ezer forint bruttó jutalmat kapnak még a hónap végéig. Béremelés lesz-e? – tette fel a kérdést. Gulyás Gergely szerint egyeztettek az érintett dolgozókkal, a 2026-os béremelés, illetve az egyszeri juttatás merült fel, végül a belügy az utóbbi mellett döntött. Tisztában vannak vele, hogy a rendvédelmi igazgatási dolgozók béremelése indokolt, emellett elkötelezettek, de most máshogy döntöttek, jövő januárban kerülhet sor a béremelésre.

Arra a kérdésre, hogy a külföldön élő, hazatelepülni szándékozó fiatalok jogosultak-e a 3 százalékos otthonteremtési hitelre, a miniszter azt mondta, eredeti szabályok szerint otthoni munkaviszonyt kell igazolni, de vizsgálják annak lehetőségét, hogy ez kiterjeszthető-e.

Kérdésre azt is elmondta, hogy nincs összefüggés aközött, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatást tesz, és aközött, hogy Donald Trump érkezik-e, nem váltja ki előbbi az utóbbit.