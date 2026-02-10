Hivatalos: Magyarországra jön Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Egyesült Államok;amerikai külügyminisztérium;amerikai külügyminiszter;Marco Rubio;

A müncheni biztonságpolitikai konferencia után, február 15. és 16. között Pozsonyba és Budapestre látogat, az amerikai külügy tájékoztatása szerint vezető magyarországi tisztviselőkkel találkozik.

Marco Rubio február 13. és 15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián. Az amerikai külügyminiszter ezt követően, február 15. és 16. között Pozsonyba és Budapestre látogat el – derül ki az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán hétfőn megjelent közleményből.

A tájékoztatás szerint Rubio a budapesti látogatása során vezető magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy „megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget”.

A közleményben azt is írták, hogy az amerikai külügyminiszter Pozsonyban a szlovák kormány tagjaival találkozik, hogy előmozdítsák a közös regionális biztonsági érdekeket, megerősítsék a kétoldalú együttműködést a nukleáris energia és az energiaforrások diverzifikációja terén, valamint támogassák Szlovákia katonai modernizációját és NATO-kötelezettségeinek teljesítését.

Mint arról beszámoltunk, Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója már a múlt héten úgy értesült, hogy még februárban Magyarországra jöhet Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miután részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Az oknyomozó újságíró arról is írt, hogy Orbán Viktor emberei régóta el szeretnék érni, hogy a 2026-os kampány idején valahogy Magyarországra csábítsák Donald Trumpot, ezzel párhuzamosan, amolyan B tervként JD Vance amerikai alelnök látogatásán is dolgoztak, mivel már azzal is beérnék.