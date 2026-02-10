Hivatalos: Magyarországra jön Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Marco Rubio február 13. és 15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. müncheni biztonsági konferencián. Az amerikai külügyminiszter ezt követően, február 15. és 16. között Pozsonyba és Budapestre látogat el – derül ki az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán hétfőn megjelent közleményből.
A tájékoztatás szerint Rubio a budapesti látogatása során vezető magyarországi tisztviselőkkel találkozik, hogy „megerősítsék közös kétoldalú és regionális érdekeiket, beleértve a globális konfliktusok megoldására irányuló békefolyamatok iránti elkötelezettségüket és az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget”.
A közleményben azt is írták, hogy az amerikai külügyminiszter Pozsonyban a szlovák kormány tagjaival találkozik, hogy előmozdítsák a közös regionális biztonsági érdekeket, megerősítsék a kétoldalú együttműködést a nukleáris energia és az energiaforrások diverzifikációja terén, valamint támogassák Szlovákia katonai modernizációját és NATO-kötelezettségeinek teljesítését.Még februárban Magyarországra jöhet Marco Rubio amerikai külügyminiszter, de maga Donald Trump aligha fog
Mint arról beszámoltunk, Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója már a múlt héten úgy értesült, hogy még februárban Magyarországra jöhet Marco Rubio amerikai külügyminiszter, miután részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián. Az oknyomozó újságíró arról is írt, hogy Orbán Viktor emberei régóta el szeretnék érni, hogy a 2026-os kampány idején valahogy Magyarországra csábítsák Donald Trumpot, ezzel párhuzamosan, amolyan B tervként JD Vance amerikai alelnök látogatásán is dolgoztak, mivel már azzal is beérnék.