Karácsony Gergely: Nem lehet egyszerre vágyni a békét és morális gátlás nélkül terjeszteni a gyűlöletet

A főpolgármester szerint Budapest ostroma 81 évvel ezelőtt véget ért, de az értelmetlen pusztítás arra figyelmeztet, hogy körömszakadtunkig ragaszkodjunk a szabadságunkhoz. Mint kiemelte, ebben a városban nincs, nem lehet helye az életünkbe, a lelkünkbe beszivárgó gyűlöletnek.

81 évvel ezelőtt ezen a napon ért véget Budapest ostroma. Az ostrom, amelynek szörnyűségeihez csak a sztálingrádi és a berlini pusztítás hasonlítható. A II. világháború egyik legvéresebb ostromában a katonai veszteségeken túl 25 ezer polgári személy veszett oda, elpusztult Budapest épületeinek több mint a negyede, valamint a Budát és Pestet összekötő valamennyi Duna-hidunk. Ez a halál 50 napjának mérlege – írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely a fővárosunk történetének egyik fontos dátumára, 1945. február 13-ra utalva.

A főpolgármester szerint Budapest erejét és büszkeségét az adja, hogy ha kellett, újra és újra megküzdöttünk a szabadságunkért, nemzedékről nemzedékre dacoltunk a gyűlölettel. – Ez a város ebben biztosan következetes. A felfoghatatlan és persze teljesen értelmetlen pusztítás figyelmeztetés mindannyiunknak: Budapest szabadságáért sokan és drágán fizettek, és tartozunk az áldozatoknak azzal, hogy a szabadságunkat nem dobjuk el, hogy körömszakadtáig ragaszkodunk hozzá – emelte ki, hozzátéve: 

Budapest és Magyarország nem plakátokról, ostoba, kétszavas üzenetekből tanulta a háborút, hanem a saját bőrén tapasztalta.

– Ebben a városban nincs, nem lehet helye az életünkbe, a lelkünkbe beszivárgó gyűlöletnek. Legalább az áldozatokat kellene annyira tisztelni, hogy mindenki megértse: nem lehet egyszerre vágyni a békét és morális gátlás nélkül terjeszteni a gyűlöletet. Jó, ha ezt a következő két hónapban is szem előtt tartjuk – szögezte le Karácsony Gergely.

Ez az Orbán-kormány számára eddig nem tűnik egyértelműnek.