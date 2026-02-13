évforduló;Budapest;ostrom;plakátok;pusztítás;gyűlölet;szabadság;

2026-02-13 21:12:00 CET

Karácsony Gergely: Nem lehet egyszerre vágyni a békét és morális gátlás nélkül terjeszteni a gyűlöletet

A főpolgármester szerint Budapest ostroma 81 évvel ezelőtt véget ért, de az értelmetlen pusztítás arra figyelmeztet, hogy körömszakadtunkig ragaszkodjunk a szabadságunkhoz. Mint kiemelte, ebben a városban nincs, nem lehet helye az életünkbe, a lelkünkbe beszivárgó gyűlöletnek.