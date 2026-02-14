Videó nélkül is rengeteg feljelentés kíséri a Magyar–Vogel-szexvideó ügyét

feljelentés;szexvideó;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2026-02-14 07:44:00 CET

Vogel Evelin kijelentette, készen áll közös jogi lépésekre is, feltéve, ha Magyar Péter belátja, mindketten áldozatok. A Fővárosi Főügyészség egyelőre nem válaszolt, hogy egy ilyen súlyú ügyben akar-e már hivatalból eljárást indítani.

Több feljelentést tesz Magyar Péter a róla készült állítólagos szexvideó ügyében – derült ki a Tisza Párt elnökének Facebook-posztjából. Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: „Még Európában is példátlan, hogy egy uralkodó párt úgy akarja zsarolni, lejáratni, és ellehetetleníteni legfőbb kihívóját, hogy annak szexuális aktusát tiltott módszerekkel rögzíti és a felvételek nyilvánosságra hozatalával fenyeget.”

Magyar Péter még csütörtök délután mondta el, hogy feltehetően ő és a volt barátnője, Vogel Evelin lesz látható azon a felvételen, amelyet a radnaimark.hu oldalon harangoztak be egy lakáshotel hálószobájáról készült fényképpel. Az oldalon kedd óta csak egy szoba és a benne lévő ágy látható. Magyar a többi között azt is elmondta: 2024. augusztus 3-án egy pártbuli után elcsábították, és nem vette észre, hogy éppen orosz típusú titkosszolgálati akciót követnek el vele szemben; szerinte Vogel Evelin csalta fel az általa nem ismert apartmanba, ahol több idegen, alkohol és „kábítószer-kinézetű anyag” is volt, ám tagadta, hogy ő drogot fogyasztott volna.

Megszólalt Magyar Péter bejelentése után Vogel Evelin is. Azt állította, nem ő helyezte el a kamerát abba a bizonyos hálószobába, és nem működött közre a felvétel elkészítésében. Mint fogalmazott: „elszomorítja, hogy Péter ezzel vádolja, és szerinte példátlan a magyar közéletben, hogy két embert ilyen jellegű megaláztatás érjen. A Tisza-elnök volt barátnője a 444-nek hozzátette, hogy készen áll közös jogi lépésekre is, feltéve, ha Magyar Péter belátja, mindketten áldozatok ebben az ügyben. A Tisza elnöke a feljelentések mellett hangsúlyozta: a hatóságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy ki volt a bűncselekmények megrendelője. „Segítek: a Karmelitában keressék!” - írta, majd úgy zárta posztját, „Akik ebben a politikai bűncselekményben értelmi szerzőként vagy végrehajtóként közreműködtek, legyenek a titkosszolgálatok vagy más hatóság vezetői, vagy akár kormányzati politikusok, mind felelni fognak a tettükért a magyar bíróság előtt”.

Lapunk kereste a Fővárosi Főügyészséget, hogy egy ilyen súlyú ügyben terveznek-e már hivatalból eljárást indítani. Eddig nem kaptunk választ, de mindeközben kiderült: tiltott felvételkészítés és kábítószer-birtoklás vétsége miatt Tényi István is feljelentést tett a hatóságnál, miután az ellenzék vezére elismerte, lehetett kábítószer a szóban forgó összejövetelen.