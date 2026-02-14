Emmanuel Macron: Európának nagyhatalommá kell válnia

biztonságpolitika;konferencia;Emmanuel Macron;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;

2026-02-14 07:27:00 CET

A francia elnök beszélt a tech-óriások megrendszabályozásának szükségéről is.

Európa a szabad, szuverén államok radikálisan eredeti politikai konstrukciója – idézte a a Politico Emmanuel Macron francia elnökkijelentéseit a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián

A francia elnök szerint Európának büszkének kellene lennie: jelezte, hatalmas hibának tartja, ha valaki nem hisz az EU-ban. Szerinte erősebb Európára és sokkal pozitívabb európai gondolkodásmódra lenne szükség.

Az orosz-ukrán háborúról a francia elnök azt mondta, Oroszországot meggyengítette a harc, gazdasága recesszióba került, demográfiai problémákkal küzd, katonai kudarccal néz szembe és szerinte immár teljes mértékben Kínától függ. Hangsúlyozta viszont azt is, hogy Ukrajna katonai finanszírozásának mára kizárólagos forrásává Európa vált. Hozzátette, így orosz-ukrán békemegállapodást sem lehet kötni az európaiak nélkül, az EU-nak részt kell vennie a megoldásnak. Megjegyezte, ennek érdekében a közelmúltban újra kapcsolatba lépett Oroszországgal.

Emmanuel Macron kifejtette, hogy Európának nagyhatalommá kell válnia: – Fel kell gyorsítanunk a geopolitikai hatalmat jelentő fejlesztésének minden alkotóelemét, a védelmet, a technológiákat és a kockázatcsökkentést minden hatalommal szemben, hogy kevésbé függjünk tőlük – hangsúlyozta, hozzáfűzve, itt nem önmagában Franciaország vagy Németország nagyhatalmi státuszáról, hanem egész Európáéról van szó. A francia elnök jelezte, hogy a második Trump-adminisztráció alatt megbukott nukleáris szerződéseket „az európaiak nélkül tárgyalták az európaiak nevében”, ezért új szerződés kidolgozására lenne szükség.

A francia elnök kitért az európai védelmi ipari együttműködésekről is, említve a németekkel és spanyolokkal való légvédelmi együttműködést, az FCAS-t, az ELSA néven futó, precíziós csapásmérő képességek közös fejlesztésére irányuló projektet több országgal - köztük Németországgal és Lengyelországgal - valamint a szintén németekkel közös, JEWEL nevű rakéta-nyomkövető rendszer tervét.

Emmanuel Macron beszélt arról is, hogy szabályozni kell az amerikai IT-óriáscégekműködését, mondván, a közösségi média és az online platformok külföldi beavatkozás és dezinformáció terjesztésével aláássák a nyugati demokráciákat. „ Ahol szólásszabadság van, ott tisztelet is van, ott szabályok is vannak” - jelentette ki, hozzátéve, az EU mostanáig gyengén és naivan állt hozzá a kérdéshez. Zárszavában hangsúlyozta, az Európai Unió jó partnere az Egyesült Államoknak, de maga is elvárja a tiszteletet.