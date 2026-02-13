Donald Trump szélnek ereszti az üvegházhatású gázokat

üvegházhatás;környezetvédelem;Barack Obama;Egyesült Államok;Joe Biden;Donald Trump;

2026-02-13 23:22:00 CET

A Trump-adminisztráció semmisé tette 2009-ben, az első Obama-kormány alatt hatályba lépett környezetvédelmi törvényt, amely szerint az üvegházhatású gázok közegészségügyi veszélyt jelentenek.

A jogszabály szövegében foglalt úgynevezett endangerment finding (veszélyeztetettségi megállapítás) elve jelentette az elkövetkezendőkben a szövetségi kormányok üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló intézkedések alapgondolatát.

A Fehér Ház a lépést az Egyesült Államok történetének legnagyobb deregulációs intézkedésének nevezte, amely főként az autógyártók és fogyasztóik számára jelent könnyítést, hiszen állításuk szerint ezzel a vásárlók 2400 dollárral olcsóbban juthatnak majd a gépjárművekhez. A környezetvédelmi csoportok szerint a döntés a Trump-kormányok alatti legnagyobb visszalépést jelenti a területen, ezért bíróságon támadják meg az elnök intézkedését.

Donald Trump ezúttal is szabadszájúan kommentálta a történelmi intézkedést. Ez a radikális szabály vált jogi alapjává a Green New Scamnek, a történelem legnagyobb csalásának, utalt Trump a Biden-adminisztráció által elindított Green New Dealnek nevezett szövetségi programra. A demokrata Biden-adminisztráció bábáskodása mellett a kongresszus 2022-ben fogadta el a kongresszus az Inflation Reduction Actet, amely bár nevében az infláció csökkentését tűzte ki célul, a gyakorlatban az Egyesült Államok történetének legnagyobb klímavédelmi költségvetését jelentette. A törvény előirányzatában mintegy 375 milliárd dolláros összeget szerepelt klímavédelmi és zöldenergiás beruházásokra, amelyek egy része tiszta energiát ösztönző zöldbank létesítésére, egy másik pedig adókedvezmények formájában a megújuló energiaforrások használatát és villanyautók vásárlását ösztönözte.

A The New York Times Daily című podcastje részletesen bemutatja a két trumpista jogászt is, az intézkedés ötletgazdáit és előkészítőit is. Mandy Gunasekra és Diana Furchtgott-Roth egy kis számú, ám annál hatékonyabb konzervatív lobbista csoport tagjai voltak, akiknek meggyőződése szerint az amerikai gazdaság versenyképességét súlyosan sérti az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló szabályozás, valamint az említett veszélyeztetettségi megállapítás, mint jogi ökölszabály jogilag és tudományosan is vitatható. Az első Trump-adminisztráció után az trumpizmus szellemi boszorkánykonyhájaként is szolgáló konzervatív Heritage Foundation munkatársai is voltak, részt vettek a lapunk által is részletesen bemutatott Project 2025 című politikai programterv energia-és klímaügyi fejezetének kidolgozásában. is. Mindkét jogász tehát kulcsszerepet játszott abban, hogy az Egyesült Államok környezetvédelmi szabályozási kritériumaiban drasztikusan enyhítések történtek