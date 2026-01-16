Emmanuel Macron: Franciaország kétharmadrészt átvette Ukrajna hírszerzési támogatását az Egyesült Államoktól

támogatás;Ukrajna;fegyverkezés;katonai hírszerzés;Emmanuel Macron;orosz-ukrán háború;Petr Pavel;

2026-01-16 15:20:00 CET

A francia elnök háborúban külföldi gyártókat is bevonna a megtámadott ország ismételt felfegyverzéséhez. Közben Petr Pavel cseh elnök pénteken Kijevbe utazott, hogy hazája támogatásáról biztosítsa ukrán kollégáját.

Franciaország váltotta az Egyesült Államokat Ukrajna fő hírszerző szolgáltatójaként – írja a The Kiyiv Independent pénteken Emmanuel Macron francia elnök újévi beszédére hivatkozva, amelyet hazája fegyveres erői előtt mondott csütörtökön a dél-franciaországi Istres katonai légibázison. – Míg Ukrajna korábban rendkívül függött az amerikai hírszerzési kapacitásoktól, amelynek egy évvel ezelőtt hatalmas többségét az Egyesült Államok biztosította, az eltelt időszakban az információk kétharmadáért Franciaország felel – idézte Emmanuel Macront a lap.

A The Kiyiv Independent szerint a Washingtonból időnként Kijevnek célzott fenyegetések, ideiglenes kommunikációs korlátozások, valamint Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti gyakran feszültség ellenére az Egyesült Államok jóval kisebb arányban, de továbbra is széleskörű hírszerzési támogatást nyújt Ukrajnának. Mint kiemelték, a partnerek által megosztott hírszerzési információk – a friss, kiváló minőségű műholdképektől kezdve a jelfelderítésen át a kiberbiztonságig – kulcsszerepet játszanak Ukrajna háborús erőfeszítéseiben, különösen az orosz mozgásokra és felszerelésekre vonatkozó információk megszerzésében, a felderítő drónok hatótávolságán is túl.

Emmanuel Macron a korábban részben leállított amerikai katonai segélyek helyére lépő uniós finanszírozást is üdvözölte, hozzátéve, a francia hadseregnek külföldi gyártókhoz kell fordulnia a gyors újrafegyverkezés érdekében, ha a hazai termelés nem növekszik elég gyorsan.

Mindeközben Pertr Pavel cseh elnök elutazott az orosz támadások miatt egyre súlyosabb energiaválságban lévő Kijevbe, és találkozott Volodimir Zelenszkijjel. – Egy olyan időszakban, amikor a sötétség és a hideg a nyomás egyik formájává vált, a csehek nemcsak vállalkozóként, hanem mindenekelőtt partnerként és szövetségesként tevékenykednek itt – fogalmazott a cseh elnök, megerősítve Petr Macinka hazája új külügyminiszterének egy héttel ezelőtti kijelentését, amely szerint Prága és Kijev továbbra is partner. A The Kyiv Independent utalt azonban arra is, hogy Andrej Babiš cseh miniszterelnök új kormánykoalíciójának szélsőjobboldali tagjai egyre hangosabban ellenzik Ukrajna megsegítését.