Ez borzalmasan átlátszó és nagyon gyenge, csak magának árt a Fidesz a Magyar–Vogel-videóval

Videó;Fidesz;karaktergyilkosság;Magyar Péter;

2026-02-14 05:45:00 CET

Az emberekben kezd összeállni a kép arról, hogy Orbán Viktor pártja a hatalomért bármire képes.

Még közzé sem tették a Magyar Péterről és exéről , Vogel Evelinről titokban rögzített (szex?)videót, már érződik a kedvezőtlen hatása a Fideszen: az emberekben kezd összeállni egy kép arról, hogy a Orbán Viktor pártja a hatalomért immáron bárki magánéletébe is belenyúl, kikémleli, felveszi, közben pedig rendre súlyos gyermekbántalmazókat és a dolgozóit tudatosan, éveken át mérgező nagyüzemet védelmez – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? e heti adásában, ahol Frank Zsófia és Muhari Judit belpolitikai újságíró, illetve Angyal Gábor főszerkesztő-helyettes beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel a hét eseményeiről.

Ráadásul a kormánypárt kommunikációja borzalmasan átlátszó, minden eddiginél gyengébb, és miközben arról beszélnek, hogy semmi közük a videóhoz, de a kormánypárti influenszerek népszerűsítik, a gödi Samsung-gyár körül terjengő hazudozás pedig már a csernobilit idézi.