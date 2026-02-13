Dull Szabolcs: Nem jól alakult a január a Fidesznek

választás;Fidesz;kampány;Dull Szabolcs;Tisza Párt;

2026-02-13 23:10:00 CET

A politikai elemző szerint Lázár János cigányságot sértő kijelentése szavazatokat vett el a Fidesztől.

A Tisza Párt és Magyar Péter számára kedvezően alakult a január, miközben a Fidesznek inkább hibákról, bocsánatkérésekről és késlekedésekről szólt ez az időszak - mondta a Népszava Törésvonal című műsorában Dull Szabolcs politikai elemző.

(A beszélgetést még azelőtt rögzítettük, hogy a közbeszéd érdeklődésébe került egy üres szoba, valamint egy Magyar Péterről készült állítólagos szexvideó - a szerk.)

Az Ötpontban podcast házigazdája szerint korábban kérdés volt, sikerül-e Magyar Péternek áprilisig mozgósítania és aktivizálnia a táborát, ám a közösségi médiás aktivitás és a kutatások alapján ez megvalósult. Emellett az is feladat volt, hogy a kormányváltó hangulat mellett a választókban kialakuljon az a kép: az ellenzéki párt kormányzásra készül. Januárban ezért a Tisza sorra mutatta be szakértőit, és a kormányzati felkészülés képét erősítette.

A programról azt mondta: a tanároktól a kisvállalkozókon és a tűzoltókon át a hobbiautósokig sok társadalmi csoport talál benne számára kedvező üzenetet. Egyedül az egymilliárd forint feletti vagyonnal rendelkezők számíthatnak kedvezőtlen intézkedésre, mivel a Tisza vagyonadót vezetne be. Hozzátette: a választók döntéseit nem a teljes program elolvasása határozza meg, mert az általában nem jut el hozzájuk.

Dull Szabolcs emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz már tavaly ősszel érzékelte a Tisza hivatalos programjának hiányát, ezért saját értelmezési keretében megalkotta a „saját Tisza-programját”. A kormánypárt szerinte nem a program megvalósíthatóságát vagy ellentmondásait elemzi, hanem a saját narratíváját viszi tovább - nevezetesen, hogy az ellenzéki párt „valódi” programját Brüsszelben írták.

Úgy véli, Lázár János vonatvécé-takarítással kapcsolatos mondata nem hozott politikai hasznot a Fidesznek, sőt energiákat vitt el, és elterelte a figyelmet a kormánypárt számára fontos témákról, például a nemzeti petícióról. A kijelentés ráadásul egy olyan társadalmi csoportot sértett, amelyben a Fidesz támogatottságot feltételezhetett. Szerinte az elmúlt hetek a kormánypárti kármentésről szóltak, és ha a Mi Hazánktól szereztek is szavazókat, az egyenleg inkább negatív.

Az elemző az ellenzéki kispártok szerepéről azt mondta: a választások közeledtével általános jelenség, hogy a támogatás a nagyobb pártok felé áramlik. Magyarországon a választás fő kérdése Orbán Viktor miniszterelnöki szerepének folytatása vagy leváltása, amit Magyar Péter népszavazásszerű döntésként keretez. A Fidesz hasonlóan személyi kérdésként állítja be a választást. A Mi Hazánk harmadik utat kínál azoknak, akik nem akarnak dönteni a két nagy szereplő között. A Demokratikus Koalíció (DK) és a Kutyapárt szavazói ugyan kormányváltást akarnak, de Dull Szabolcs szerint nem rendelkeznek olyan egyszerű, egy mondatban megfogalmazható üzenettel, amely a Tisza helyett rájuk irányítaná a szavazókat. Ha pedig a választók azt érzékelik, hogy nincs esélyük a parlamentbe jutásra, tömegesen a Tisza jelöltjeit támogathatják - vélekedett.

Kitért a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos, egyre inkább eszkalálódó politikai helyzetre is. Megjegyezte, Magyar Péter azért csapott le a témára, mert itt tudja a legjobban megmutatni a kormányzás alkalmatlanságát, amely emberéleteket veszélyeztet. A Tisza Párt elnöke elkezdte beilleszteni az ügyet saját történetébe, a kérdés hogy a Fidesz mit kezd ezzel az egésszel: megpróbál valamilyen ellentámadásba lendülni, netán kimagyarázni, netán elővenni egy másik ügyet.