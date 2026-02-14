Megkérdeztük, Magyar Péter állításával ellentétben nincsenek aranyhalak a Városligeti tóban, így aligha ehették meg őket a filippínó vendégmunkások

Városliget Zrt;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-14 08:48:00 CET

A vadkacsák pedig köszönik szépen, remekül vannak.

Nem észlelt illegális állatbefogást és horgászatot az utóbbi években a Városligeti tóban a fenntartó.

Lapunk azt követően kereste meg a Városliget Zrt.-t, hogy - mint korábban mi is hírt adtunk róla - a Tisza Párt elnöke egy minapi fórumán azt állította, hogy amikor idehozták a gödi Samsung gyár munkásait, pénz és ellátás nélkül helyezték el őket, és ekkor a budapesti állatkertben nagyon sok vadkacsa és aranyhal eltűnt. Később egy Facebook-kommentben pontosította, hogy az előtte található tóról, vagyis a Városligeti tóról beszélt.

A cég azt írta, társaságuknak nincsen tudomása arról, amiről az ellenzéki politikus beszélt. Sem a 2023–2026-os időszakban, sem azt megelőzően nem észleltek illegális halászatból vagy állatbefogásból eredő szokatlan vagy hirtelen létszámcsökkenést a tó élővilágában, ilyen irányú bejelentés sem érkezett hozzájuk. Közölte azt is, hogy a tó vizében nem élnek aranyhalak. Oda egy tudatos szakmai koncepció mentén kizárólag amurokat telepítettek, amelyek kiváló „biológiai víztisztítóként” funkcionálnak. Mivel a tóba a Széchenyi Gyógyfürdő elhasznált vize folyik be, majd onnan a csatornahálózatba távozik, az amurok segítik a szálas algák elfogyasztását. Ez a módszer, a vízszellőztető berendezésekkel kiegészülve lehetővé teszi, hogy a korábbi gyakorlattal szemben vegyszermentesen biztosítsuk az ökológiailag megfelelő vízminőséget - hangoztatta a Városliget Zrt.

Ami a vadkacsákat, vagyis a tőkés récéket illeti, ők minden jel szerint remekül vannak, a cég szerint eleve vadon élő állatnak számítanak, szabadon közlekedhetnek a budapesti vizes élőhelyek között, így szó sincs olyan állományról, amelyik a Városliget Zrt. kezelésében állna.

A cég megjegyezte azt is, hogy a Városligeti-tó környékén horgászati és etetési tilalom van érvényben az állatok és a vízminőség védelme érdekében. A park közterületi rendjének fenntartásáért a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) munkatársai rendszeres járőrszolgálatot látnak el, a rendőrség pedig a vonatkozó jogszabályok alapján, szükség vagy bejelentés esetén, hivatalból teszi meg a hatáskörébe tartozó intézkedéseket.