Magyar Péter: Jelenleg hárommillió szavazója van a Tisza Pártnak

2026-02-11 21:04:00 CET

Ha ma tartanák a választást, ez kétharmad körüli győzelem lenne.

Jelenleg hárommillió szavazója és 25 ezer szavazatszámlálója van a Tisza Pártnak.

Magyar Péter minderről egy szerda esti bicskei kampányrendezvényen beszélt. Közölte, hogy 31 és fél ezerre lesz szükségük a választások napjára, így még várják a jelentkezéseket. Szólt arról is, hogy nem csak bent a számolás és a szabályosság ellenőrzése végett kell bent lenniük a biztosaiknak, hanem legalább egy önkéntesüknek kint, az utcán is. Neki kell rögzíteni az esetleges láncszavazásra, utaztatásra, vagy lefizetésre utaló jeleket.

Később kijelentette, jelenleg a Tiszának hárommillió szavazója van. Magyar Péter azt mondta, ugyan nem ismer mind a 106 körzetből felmérést, de nagyon sok helyről van adata. Állítása szerint a legtöbb olyan helyen ők vezetnek és ahol korábban 35-40 százalékkal nyert a Fidesz, ott csak három százalékkal vezet a Fidesz. Kijelentette: ha ma tartanák a parlamenti választást, akkor a kétharmad közelében billegnének, és azon kell dolgozni, hogy ebből egy valóban alkotmányozó felhatalmazás legyen.

Az esemény egy pontján beszélt a gödi Samsung SDI-gyárról is, ahol a külföldi munkavállalók budapesti munkásszállókon kapnak. Amikor a Fülöp-szigetekről idehoztak több száz munkavállalót, akkor pénz és ellátás nélkül helyezték el, akkor a budapesti állatkertben nagyon sok kacsa és aranyhal eltűnt. Magyar Péter ehhez nyilvánvalóan Donald Trumptól merítette az ihletet, mondván, ezek az emberek éheztek. Hangsúlyozta: nem idegenellenességről van szó, mivel semmi baj nincs ezekkel a munkavállalókkal. Azzal van a gond, amikor nem a saját országunk állampolgárai élveznek előnyt, amikor a mi pénzünkből, a mi adónkból agyontámogatott cég nem magyarokat alkalmaz - mondta, hozzáfűzve: ez csak a jéghegy csúcsa, mivel szerinte elképesztő dolgok történnek ezekben a gyárakban.