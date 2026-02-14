Orbán Viktor;Európai Néppárt;Manfred Weber;

Manfred Weber: Azért rúgtam ki Orbán Viktort, mert ami elég, az elég

Szerinte Orbán Viktor most már bármiféle józan gondolattól messze került.

„Azért rúgtam ki Orbán Viktort, mert ami elég, az elég. Ez is mutatja, hogy nem engedünk a tűzfalból. És Orbán Viktor most már bármiféle józan gondolattól messze került, már Ukrajna támogatása ellen kampányol” - 444 az Európai Néppárt elnökének a kijelentését a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia populizmusról folytatott pódiumbeszélgetésen.

Manfred Weber arról beszélt, hogy nem hajlandó feladni a radikális jobboldallal és a populistákkal szemben felállított politikai tűzfalat, ennek alátámasztására a magyar miniszterelnököt említette példaként. 2021-ben hivatalosan a Fidesz EP-frakciója távozott a Néppártból, de Orbán Viktor pártja előremenekült ezzel, ennek hiányában formális kizárás következett volna. A politikus, aki 2018-ban még a Fidesz oldalán kampányolt Budapesten, határozott kijelentésekkel tette egyértelművé, hogy a szakítás nem a később vele szemben személyes kampányt indító Orbán Viktor elhatározása volt, a Fidesz számára nem maradt más lehetőség.

Később azt mondta, hogy nem működnek együtt olyan pártokkal, amelyek nem követnek három alapelvet: nem Európa-pártiak, nem Ukrajna-pártiak, és nem jogállamiságpártiak. A három alapvető kérdésben általa szükségesnek tartott konszenzust el nem fogadó erőkkel nem kívánnak együttműködni, ugyanakkor a baloldaltól is elhatárolódnak. Álláspontja szerint a jobbközép rendelkezik működőképes megoldásokkal, amelyeket elsősorban a szigorúbb migrációs politika terén igyekeznek hangsúlyozni. Az Európai Néppárt elnöke most nem nevezte meg külön Magyarországot, ugyanakkor a három felsorolt alapkérdés - euroszkepticizmus, ellenséges viszony a háború áldozatával, Ukrajnával és a jogállamisági eljárások - éppen azok a témák, amelyek mentén a magyar kormány és az európai intézmények között a legélesebb a konfliktus. A saját jobboldali-populista ellenzéken túl ezért az is kérdés, milyen kapcsolatot kívánnak fenntartani az Európai Unión belüli „renitensekkel”, amely szerepet a nemzetközi közvéleményben elsősorban Orbán Viktor jeleníti meg.

Orbán Viktor téma volt Friedrich Merz német kancellár pénteki müncheni nyitóbeszéde utáni beszélgetésben is. Friedrich Merz kétszer is a magyar miniszterelnökre célzott anélkül, hogy Orbán Viktor nevét kimondta volna. 

Egyvalaki volt az Európai Unióból, egy miniszterelnök, aki Moszkvába utazott. Nem volt felhatalmazása, odament, nem ért el semmit, és a rákövetkező héten az addigi legsúlyosabb támadást láttuk az ukrán emberek és a civil infrastruktúra ellen

- célzott a magyar kormányfő úgynevezett békemissziójára.

Ha Volodimir Zelenszkij nem így tesz, akkor Donald Trump szerint egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el. 