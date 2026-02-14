Manfred Weber: Azért rúgtam ki Orbán Viktort, mert ami elég, az elég

Orbán Viktor;Európai Néppárt;Manfred Weber;

Szerinte Orbán Viktor most már bármiféle józan gondolattól messze került.

„Azért rúgtam ki Orbán Viktort, mert ami elég, az elég. Ez is mutatja, hogy nem engedünk a tűzfalból. És Orbán Viktor most már bármiféle józan gondolattól messze került, már Ukrajna támogatása ellen kampányol” - 444 az Európai Néppárt elnökének a kijelentését a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia populizmusról folytatott pódiumbeszélgetésen.

Manfred Weber arról beszélt, hogy nem hajlandó feladni a radikális jobboldallal és a populistákkal szemben felállított politikai tűzfalat, ennek alátámasztására a magyar miniszterelnököt említette példaként. 2021-ben hivatalosan a Fidesz EP-frakciója távozott a Néppártból, de Orbán Viktor pártja előremenekült ezzel, ennek hiányában formális kizárás következett volna. A politikus, aki 2018-ban még a Fidesz oldalán kampányolt Budapesten, határozott kijelentésekkel tette egyértelművé, hogy a szakítás nem a később vele szemben személyes kampányt indító Orbán Viktor elhatározása volt, a Fidesz számára nem maradt más lehetőség.

Később azt mondta, hogy nem működnek együtt olyan pártokkal, amelyek nem követnek három alapelvet: nem Európa-pártiak, nem Ukrajna-pártiak, és nem jogállamiságpártiak. A három alapvető kérdésben általa szükségesnek tartott konszenzust el nem fogadó erőkkel nem kívánnak együttműködni, ugyanakkor a baloldaltól is elhatárolódnak. Álláspontja szerint a jobbközép rendelkezik működőképes megoldásokkal, amelyeket elsősorban a szigorúbb migrációs politika terén igyekeznek hangsúlyozni. Az Európai Néppárt elnöke most nem nevezte meg külön Magyarországot, ugyanakkor a három felsorolt alapkérdés - euroszkepticizmus, ellenséges viszony a háború áldozatával, Ukrajnával és a jogállamisági eljárások - éppen azok a témák, amelyek mentén a magyar kormány és az európai intézmények között a legélesebb a konfliktus. A saját jobboldali-populista ellenzéken túl ezért az is kérdés, milyen kapcsolatot kívánnak fenntartani az Európai Unión belüli „renitensekkel”, amely szerepet a nemzetközi közvéleményben elsősorban Orbán Viktor jeleníti meg.

Orbán Viktor téma volt Friedrich Merz német kancellár pénteki müncheni nyitóbeszéde utáni beszélgetésben is. Friedrich Merz kétszer is a magyar miniszterelnökre célzott anélkül, hogy Orbán Viktor nevét kimondta volna.

Egyvalaki volt az Európai Unióból, egy miniszterelnök, aki Moszkvába utazott. Nem volt felhatalmazása, odament, nem ért el semmit, és a rákövetkező héten az addigi legsúlyosabb támadást láttuk az ukrán emberek és a civil infrastruktúra ellen

- célzott a magyar kormányfő úgynevezett békemissziójára.