Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;

Donald Trump: Oroszország meg akar állapodni, az ukrán elnöknek lépnie kell

Ha Volodimir Zelenszkij nem így tesz, akkor Donald Trump szerint egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el. 

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

„Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el” - fogalmazott az amerikai elnök. Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazítva vannak elképzelések a washingtoni kormány részéről. „Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra” - fogalmazott.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége szegénységbe és teljes káoszba sodorta Irakot.

A francia elnök szerint mindent fejleszteni kell.