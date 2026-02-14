Donald Trump: Oroszország meg akar állapodni, az ukrán elnöknek lépnie kell

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;Donald Trump;

Ha Volodimir Zelenszkij nem így tesz, akkor Donald Trump szerint egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el.

Donald Trump szerint az ukrán elnöknek kell lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárása érdekében - az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt pénteken a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

Donald Trump arra a kérdésre válaszolva, hogy véleménye szerint Ukrajnában szükség lenne-e választások megtartására, annyit felelt, hogy a béke felé vezető úton Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek van feladata.

„Oroszország meg akar állapodni, és Zelenszkijnek mozgásba kell lendülnie, másként egy nagyszerű lehetőséget mulaszt el” - fogalmazott az amerikai elnök. Az ukrajnai békéről szóló orosz-ukrán tárgyalások amerikai közvetítéssel jövő kedden és szerdán Genfben folytatódhatnak.

Donald Trump a Fehér Házat elhagyva Irakkal kapcsolatban arról beszélt, hogy a miniszterelnök megválasztásának folyamatát figyelemmel kíséri, és hozzátette, hogy a fejleményekhez igazítva vannak elképzelések a washingtoni kormány részéről. „Végül mindenkinek szüksége van az Egyesült Államokra” - fogalmazott.

Donald Trump korábban kifogást fogalmazott meg az iraki kormányfői posztra megnevezett Núri al-Malik személyével szemben, azt állítva, hogy legutóbbi miniszterelnöksége szegénységbe és teljes káoszba sodorta Irakot.