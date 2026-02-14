Marco Rubio: Az Egyesült Államok és Európa sorsa összefonódik, a múlt miatt nem kellene szabadkozni

Európai Unió;Egyesült Államok;beszéd;Marco Rubio;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;2026;

2026-02-14 16:46:00 CET

Az amerikai külügyminiszter szerint fontos, hogy Európa meg tudja magát védeni.

Az Egyesült Államok és Európa sorsa összefonódik - jelentette ki az amerikai külügyminiszter szombaton a müncheni biztonságpolitikai konferencián elmondott beszédében, amelyben a felek közötti kapcsolatok felélénkítését szorgalmazta, valamint hangsúlyozta az Egyesült Államok elkötelezettségét a NATO és egy erős Európa mellett. – Azt akarjuk, hogy Európa erős legyen; hisszük, hogy Európának élnie kell, mert a múlt század két nagy háborúja örök történelmi emlékeztető lesz nekünk arra, hogy a sorsunk össze van és mindig is össze lesz fonódva az önökével - jelentette ki Marco Rubio. Hozzátette: az Egyesült Államok számára fontos, hogy Európa meg tudja magát védeni.

Leszögezte azonban, hogy bár Európa hazája legközelebbi és legrégebbi szövetségese, a transzatlanti partnerséget fel kell élénkíteni annak érdekében, hogy kiállja az egyre nagyobb próbákat az egyre veszélyesebb világban. Állítása szerint a Trump-adminisztrációnak nem célja elvágni a transzatlanti kapcsolatokat, azt akarja, hogy a szövetségesei erősek legyenek, így ellenségnek eszébe sem juthat próbára tenni.

Az orosz-ukrán háborúra kitérve a külügyminiszter leszögezte: hazája továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy segítsen a háború lezárásában. Mint mondta, nem tudja, Oroszország komolyan gondolja-e a háború lezárását annak ellenére, hogy az orosz erők hetente 7-8000 katonát veszítenek a harcokban.

Az ENSZ-ről Marco Rubio azt mondta, bár a világszervezetben még mindig rengeteg lehetőség rejlik, nincsenek válaszai a konfliktusokra, és gyakorlatilag semmilyen szerepet nem vállal a megoldásukban. Hozzátette: több ilyen konfliktust az ENSZ helyett a mindenkori Egyesült Államok, illetve Donald Trump amerikai elnök oldott meg, példaként a többi között a gázai háborút említette. Elmondta, nem szabad leépíteni a régi intézményeket, amelyek létrejöttében az Egyesült Államoknak is része volt, azonban meg kell őket reformálni.

Beszédében a külügyminiszter az európai államok migrációs politikáját is bírálta, és úgy vélte, a nagyarányú bevándorlás destabilizálja a kontinenst. – Az Egyesült Államoknak és Európának nem kellene szabadkoznia a múltja miatt - jelentette ki. Egyedülállónak, különlegesnek és pótolhatatlannak nevezte a nyugati kultúrát és történelmet. Úgy vélte továbbá, hogy transzatlanti kapcsolatokat éppen a közös örökség mentén kell felélénkíteni, mert szerinte ez volna hatékony azok ellen - mind az Egyesült Államokban, mind Európában -, akik a civilizáció eltörlése mellett kardoskodnak.

Aláhúzta: a nyugati világ a hidegháborúban aratott győzelme hatására euforikus állapotba került, és azt gondolta, eljött a történelem vége, minden nemzet liberális demokrácia lesz (...) és egy határok nélküli világ születik, amelyben világpolgárok élnek majd. – Együtt követtük el ezeket a hibákat, és most mind tartozunk népeinknek azzal, hogy szembenézünk a tényekkel – jelentette ki.