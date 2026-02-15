A Magyar Orvosi Kamara szerint elfogadhatatlan az Orbán-kormány rendelettervezete, amellyel a patikákban is fel lehetne írni gyógyszereket

egészségügy;Orbán-kormány;gyógyszer;patika;gyógyszertár;patikák;gyógyszerek;jogszabály-módosítás;recept;Magyar Orvosi Kamara;gyógyszerfelírás;

2026-02-15 17:55:00 CET

Alapvető betegbiztonsági garanciák hiányoznak a törvényjavaslatból.

„A betegbiztonság nem lehet kísérleti terep, a gyógyszerrendelés új szabályozása így elfogadhatatlan” – közölte a Magyar Orvosi Kamara (MOK) vasárnap a Facebook-oldalán.

A MOK arra reagált, hogy hamarosan a patikában a felírhatják majd a betegeknek a vényköteles gyógyszereket. Az Orbán-kormány ugyanis a minap – egyhetes határidővel – társadalmi vitára bocsátotta azt a jogszabály-módosítási javaslatot, amely kibővítené a gyógyszerészek jogosítványait, lehetővé téve, hogy bizonyos esetekben ne kizárólag orvosok rendelhessenek el korábban felírt gyógyszereket. Mint arról beszámoltunk, legfeljebb harminc napra elegendő mennyiséget lehet így kiváltani, azt is csak akkor, ha a korábbi receptet orvos állította ki.

„Tájékoztatjuk a társadalmat, hogy a döntés előkészítéséből az orvosokat – többszöri kérésünk ellenére – szándékosan kihagyták. Ennek következtében alapvető betegbiztonsági garanciák hiányoznak a törvényjavaslatból, szakmai szempontból elfogadhatatlan, nagyon alacsony minőségű munka”

– írta posztjában a Magyar Orvosi Kamara.

Szerintük a folyamatok hátterében jelentős szerepet játszik a háziorvoshiány és az ügyeleti rendszer átalakítása, amit elhibázottnak minősítenek. Úgy látják, az államtitkárság ezeket a hiányosságokat kívánja „befoltozni” ahelyett, hogy a probléma gyökerét kezelné. „A gyógyszerrendelés nem adminisztratív aktus, hanem orvosi döntés. Egy ilyen komoly, betegbiztonsági szempontokat is magába foglaló kompetencia-átruházás csak körültekintő, szakmai szempontoknak megfelelő szabályozással történhet meg” – tették hozzá.

Kiemelték azt is, hogy a legnagyobb probléma számukra a szakmai garanciák hiánya. A MOK szerint olyan alapvető kérdésekre nem kaptak választ, mint például a felelősség, az indikáció és a térítési kategória valós fennállása, a szükséges betegmonitorozás, a csendes iatrogén ártalom minimalizálása, vagy a magas kockázatú gyógyszerek körének meghatározása.

„Ilyen fontos kérdéseket nem szabad és kockázatos szakmai egyeztetés nélkül, és egyszerű kiegészítő rendeletekben, utasításokban szabályozni” – fogalmaz a kamara, hozzátéve, álláspontjuk szerint a betegbiztonság nem lehet kompromisszum és háttéralkuk tárgya, ez elsőbbséget élvez minden politikai, szervezési vagy költséghatékonysági szemponttal szemben.

„Nem lehet kapacitáshiányra hivatkozva a klinikai döntéseket de facto adminisztratív folyamattá silányítani”

– húzták alá.

A MOK ezért azt kéri, hogy vonják be az orvosok köztestületét a folyamatba, rögzítsék tételesen a betegbiztonsági garanciákat, zárják ki a magas kockázatú gyógyszereket a javaslatból, legyen meg a megfelelő technikai és informatikai felkészültség, illetve hogy legyen egy egyértelmű felelősségi szabályozás is.