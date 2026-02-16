Orbán Viktor: Az egyenes beszéd hívei vagyunk

Egyesült Államok;Marco Rubio;

2026-02-16 12:19:00 CET

Magyarország biztonsági kérdésekben csak NATO tagállamokkal működik együtt, a kereskedelemben viszont minél több mindenkivel.

Van egy tény, amit origóként figyelembe kell venni minden nemzetközi kapcsolatban: ez pedig Magyarország NATO-tagsága - jelentette ki Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy a biztonsági kérdések területén ez kijelöli a másokkal való együttműködés határait. Sőt Magyarország biztonsági kérdésekben csak NATO tagállamokkal működik együtt. Ami azon túl van, vagyis kereskedelem, ott pedig annak vagyunk a híve, hogy minél több mindenkivel működjünk együtt - mondta, hozzátéve, ha a mi együttműködésünk valakinek nem tetszik, bármely partnerünknek majd szól, és ha szól, akkor majd megbeszéljük.

Felidézte, hogy harminc éve dolgozik együtt amerikaiakkal, a tapasztalata pedig az, ha egyenesen megmond nekik. – Nyitott lapokkal játszunk, a partnerségünk az egyenes beszédre épül, és, ha nekünk bármi nem tetszik, akkor mi azt elmondjuk. És ha az amerikaiaknak bármi nem tetszik, akkor majd elmondják - mondta. Kijelentette, amióta Donald Trump hivatalba lépett, azóta egyetlenegy konfliktusos pont sincs Magyarország és az Egyesült Államok közt. Korábban, amikor demokrata adminisztráció volt, ez nem volt így, akkor nagyon sok konfliktus alakult ki. Akkor is nyíltan képviselte a magyar kormány, ám a demokratákkal nem tudtak együttműködni. A mostanival lehet, de egy dolog nem változott: a magyarok mindig megmondják, mit, miért, hogyan szeretnének, mit kifogásolnak, mi az, amit támogatnak, mi az, amit kérnek.

Mi azért vagyunk megbízható partner, mert mi egyenes, az a politikai kultúránkból érkezik, mi az egyenes beszédnek vagyunk a hívei. És ahogy nézem az Egyesült Államok mostani elnökét, az mintha ugyanaz az iskola lenne. Ő sem szokott kertelni. Meg szokta mondani azt, amiről úgy gondolja, hogy az Amerikai Egyesült Államok érdeke. Nincsen tabu, mindenről tudunk beszélni - fogalmazott a kormányfő, jelezve, hogy nem csak Kína, de bármely más kérdés is ide tartozik.