Lavina sodort el egy vonatot Svájcban

lavina;Svájc;vonatbaleset;

2026-02-16 12:51:00 CET

Harminc embert már evakuáltak.

Hétfőn kora reggel kisiklott egy vonat Svájcban, a déli Alpokban fekvő Goppenstein településen, a helyi rendőrség szerint vélhetően sérültek is vannak - írja a Le Figaro.

A mentési munkálatok folyamatban vannak, a hatóságok közlése szerint harminc ember evakuáltak a szerelvényről. A térségben négyes szintű, vagyis magas lavinaveszély miatt adtak ki figyelmeztetést. Az illetékes vasúttársaság szóvivője szerint Lötschberg-alagút utáni szakaszon rekedt a szerelvény. Az AFP megkeresésére a rendőrség azt közölte, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre bővebb információ sem a baleset körülményeiről, sem a sérültek számáról. A Svájci Szövetségi Vasutak (CFF) honlapján arról tájékoztatnak, hogy egy lavina miatt szünetel a vasúti közlekedés Goppenstein és Brig között.

Goppenstein 1216 méterrel a tengerszint felett fekszik, közvetlenül a Lötschberg vasúti alagút kijáratánál. A település a közúti és a vasúti szállítás közötti átrakóhelyként szolgál.

Csütörtökön egy lavina betemette a Lötschental-völgybe vezető kantoni út egy szakaszát a település közelében, ami több órára megbénította a közúti forgalmat, ugyanakkor sem személyi sérülés, sem anyagi kár nem keletkezett.