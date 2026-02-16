Dobrev Klára: Csányi Sándor fejezze be a tömeges kirúgásokat

OTP Bank;Csányi Sándor;Demokratikus Koalíció;felszólítás;tömeges elbocsátás;Dobrev Klára;

2026-02-16 15:49:00 CET

A Demokratikus Koalíció elnöke szerint kapzsiság és embertelenség, hogy csaknem 200 embert küldenének el a a tavaly 886 milliárd forintos profitot elérő OTP-től.

Az OTP Bank, amelynek elnöke a multimilliárdos Csányi Sándor, több mint 200 ember elbocsátására készül, miközben a bank 2025-ben minden idők egyik legnagyobb profitját érte el: 886 milliárd forintot Ekkora nyereség mellett 200 ember megélhetését elvenni nem gazdasági kényszer, hanem hideg, számító döntés, sőt kapzsiság és embertelenség – jelentette ki lapunknak is megküldött közleményében Dobrev Klára.

– Felszólítjuk Csányi Sándort, hogy fejezze be a tömeges kirúgásokat, és ne az emberek sorsán nyerészkedjen! Egy banknak igenis társadalmi felelősséget is kell vállalnia, és aki Magyarország egyik leggazdagabb embereként, rekordprofit mellett embereket tesz utcára, az bűnt követ el a társadalom ellen – szögezte le a Demokratikus Koalíció elnöke.

Az ellenzéki politikus szerint amikor egy vállalat rekordprofitot termel, akkor nem az a kérdés, hogyan lehet még többet kisajtolni az emberek munkájából, hanem hogy hogyan lehet abból a sikerből részesíteni azokat is, akik nap mint nap megdolgoztak érte, emelni a fizetésüket, a juttatásaikat, vagy a fiatal diplomásokat, pályakezdőket arra ösztönözni, hogy Magyarországon maradjanak.

– Az OTP dolgozói nem csupán számok egy Excel-táblában. Ők emberek, családapák, családanyák, fiatal pályakezdők, idősebb munkavállalók, akiknek hiteleik vannak, gyermekeik, terveik vannak – emlékeztette a bankelnököt Dobrev Klára, aki szerint ő és pártja olyan Magyarországot akar, ahol a gazdasági siker közös siker, és nem csak néhány kiváltságos extraprofitja és dagadó bankszámlája.

Lapunk is beszámolt arról, hogy az OTP csaknem kétszáz munkavállalóját tervezi elküldeni, éppen a bank digitális divíziójától. Ez többszörösen is furcsa. A lépést ugyanis a digitális jövő területén dolgozók elbocsátását „egy, a jelenleginél is hatékonyabb, jövőorientált, így fenntartható működéssel” indokolták. Azonban a pénzintézet tavaly november közepétől még több pénzt szed be ügyfeleitől, ha azok azt akarják, hogy mobilos értesítést kapjanak a pénzmozgásaikról.