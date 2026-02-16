A Tisza Párt elnöke megüzente, hogy október 23-án is szívesen látják Rubiót, de szerinte akkor már egy másik Orbán fogja őt fogadni

Orbán Viktor;Egyesült Államok;Marco Rubio;Magyar Péter;Tisza Párt;Orbán Anita;

2026-02-16 14:22:00 CET

Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője.

Mindig jó hír, ha Magyarország egyik legfontosabb szövetségesének a külügyminisztere Magyarországon jár – írta Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán, utalva arra, hogy Marco Rubio Orbán Viktorral tárgyalt a Karmelita kolostorban, az egyeztetést követően pedig közös sajtótájékoztatót tartottak.

A Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében azt üzente, szívesen látják az amerikai külügyminisztert az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulóján, október 23-án is Budapesten. „Igaz, akkor már egy másik Orbán fogja őt fogadni. Orbán Anita. De ezt az aprócska változást leszámítva a magyar-amerikai kapcsolatok fejlesztése továbbra is prioritás marad” – zárta posztját Magyar Péter.

Mint megírtuk, a hétfői sajtótájékoztatón Orbán Viktor a többi között biztosította Marco Rubiót, hogy akármilyen európai konfliktusokkal jár, Magyarország továbbra is támogatja az Egyesült Államok béketörekvéseit, és Donald Trump tette a legtöbbet az egész nemzetközi politikában azért, hogy az orosz-ukrán háborúban béke legyen. Egyben megerősítette, Magyarországra várja az amerikai elnököt. Újságírói kérdésre ezzel kapcsolatban közölte, nem érdemes „hosszú távú előretervezést elvárni” a mostani nemzetközi politikában, ahol ma a gyors reagálás az igazi erény, és ebben az amerikaiak nagyon jók.

Az amerikai külügyminiszter leszögezte, az Egyesült Államok és Magyarország közt a lehető legszorosabb a kapcsolat, nem csak retorikailag. A kétoldalú gazdasági szerinte az erős magyarországi vezetésen múlik, mely megvédi az amerikai befektetéseket, de fontos hangsúlyozni azt is – emelte ki –, hogy az új aranykor záloga az a személyes kapcsolat, amely Donald Trumpot Orbán Viktorhoz fűzi. – Magabiztosan kijelenthetem, hogy Donald Trump elnök igencsak elhivatott az ön sikere iránt, hiszen az ön sikere a mienk, ez a közép-európai kapcsolat kiemelt jelentőségű a nemzetbiztonsági érdekünk szempontjából is a következő években – mondta a magyar kormányfőnek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az eseményen egy atomenergetikai megállapodást írt alá Marco Rubióval.