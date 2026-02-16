Tovább tartaná börtönben Czeglédy Zsoltot az ügyészség

fellebbezés;Czeglédy Csaba;súlyosítás;

2026-02-16 11:13:00 CET

Úgy vélik, ez jobban szolgálná a büntetési célokat.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség súlyosabb büntetésekért fellebbezett Czeglédy Csaba és társai több mint 6 milliárd forintos adócsalási ügyében - közölte egy hétfői tájékoztatásában a vádhatóság.

E szerint a Demokratikus Koalíció (DK) politikusa ellen 2019. február 4. napján emelt vádat Czeglédy Csaba, mint a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt. igazgatóságának elnöke és tényleges ügyvezetője, valamint társai ellen. Őket - a bűnszervezet működésében való közreműködésük szerint - különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolta. A múlt héten kihirdetett ítéletében a Kecskeméti Törvényszék a hat milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó bűncselekményekben vád szerint bűnösnek mondta ki a vádlottakat, és Czeglédy Csabával szemben 7 év fegyházbüntetést szabott ki. A bíróság további 13 társát is szabadságvesztés-büntetésre ítélte.

A főügyészség azonban azt gondolja, hogy a vádlottakkal szemben a büntetési célokat jobban szolgáló, szigorúbb büntetés indokolt. Ezért a vádhatóság az ítélettel szemben súlyosbításért, hosszabb tartamú szabadságvesztések kiszabásáért jelentett be fellebbezést.

A fellebbezés miatt az ügy másodfokon folytatódik.