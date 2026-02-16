Sodrófával, kalapáccsal, vascsővel támadtak egy férfira Pécsen

Pécs;bántalmazás;verekedés;csoportos garázdaság;

2026-02-16 17:54:00 CET

Az áldozatot súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntette miatt indult eljárás egy pécsi verekedés miatt - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az eset február 15-én, vasárnap történt. A társaság a Komlói úton támadt rá áldozatukra. A 40 éves, későbbi sértett aznap jelent meg egy 33 éves férfi lakcímén, és egy korábbi nézeteltérés miatt ismét összeszólalkoztak. Vitapartnere ekkor egy vascsővel beverte az autója hátsó szélvédőjét, ezért távozott.

A 33 éves férfi ezután három társával kocsiba ült és a nyomába eredtek. Amikor a Komlói-Hársfa-Szabolcsi utak kereszteződésében utolérték a piros lámpánál várakozó sértettet, kipattantak az autóból és sodrófával, kalapáccsal, valamint vascsővel kezdték ütni a járművet és a vezetőjét. A 40 éves férfi súlyosan megsérült, a mentők kórházba szállították.

A rendőrök még aznap elfogták a 33 éves férfit és egyik társát - egy 45 éves, szintén pécsi férfit -, majd előállították és kihallgatták őket. Két másik társukat is azonosították, őket is elszámoltatják a rendőrök.