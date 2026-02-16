Orbán Viktor: Mindent tudunk a választás előtt

Fidesz;Orbán Viktor;országos lista;parlamenti választás;

2026-02-16 17:15:00 CET

A kormányfő szerint minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható.

A Fidesznek rengeteg arca van - jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz listaállító rendezvényén.

A miniszterelnök a kormánypártokat erős közösségként jellemezte, amelyet sokféle ember alkot, és ez igazi ereje. Ez látható a most elfogadott választási listán. „55 nappal vagyunk a választás előtt, és azt hiszem, hogy mindent tudunk, amit az április 12-i döntéshez tudni kell. Minden leegyszerűsödött, tiszta és átlátható. Van elég ideje, 55 napja a választóknak, hogy megfontolják a döntésüket” - fogalmazott, megjegyezve, a Fidesz tudja, mit akar.

Ezt az évértékelőn összefoglalta: dolgozhasson ötmillió magyar, lehessen egymillió forintos átlagbér, legyen, lehessen saját otthona minden dolgozó fiatalnak, az édesanyák adómentességét teljesen építhessük ki, és a ciklus végén, az előttünk álló ciklus végére a 14. havi nyugdíjat is teljesen be tudják vezetni.