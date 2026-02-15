Friedrich Merz és Magyar Péter nyíltan kinevette Orbán Viktort, aki szerint a Tisza Pártot a németek kreálták

Németország;Orbán Viktor;évértékelő beszéd;brüsszelezés;Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia;Friedrich Merz;Magyar Péter;

2026-02-15 06:45:00 CET

A magyar ellenzéki vezető és a német kancellár müncheni találkozóját a magyar miniszterelnök groteszk eszmefuttatása dobta fel.

Elmeséltem a német kancellárnak, hogy Orbán Viktor azt mondta az évértékelőjén, hogy a Tiszát a németek kreálták. Jót nevettünk rajta mind a ketten – nyilatkozta Magyar Péter a 444-nek Münchenben, ahol Friedrich Merzcel is tárgyalt. A Tisza Párt elnökének Kádár János utolsó beszéde jutott eszébe a miniszterelnök mondatairól. Szerinte Orbán Viktor teljesen elvesztette a kapcsolatát a valósággal.

A Tisza egyenesen brüsszeli kreálmány. Ezt odakint mindenki tudja. A Fidesz kijött az Európai Néppártból, mert nem adta meg magát a migránsok beengedését követelő németeknek, élükön Herr Manfred Weberrel. A németek tudják, nem maradhatnak magyar párt nélkül. Miután a KDNP is nemet mondott – köszönet érte! –, kreáltak egy új pártot. Igen, a Tiszát németek alapították, Herr Manfred Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett. Brüsszelben ezt mindenki természetesnek veszi, ott ez így szokás, kell valaki Magyarországról is, aki sohasem mond nemet a brüsszeli parancsoknak. Ez nem új dolog, így volt már a 2024-es EP-választáson is” – mondta Orbán Viktor a beszédének a kormány hivatalos oldalán közzétett szó szerinti leirata szerint.

Magyar Péter a Tisza Párt színeiben Orbán Anitával és Tarr Zoltánnal utazott Münchenbe, ahol pénteken Donald Tusk lengyel, szombaton pedig Friedrich Merz mellett Andrej Plenković horvát miniszterelnökkel és Christian Stocker osztrák kancellárral is tárgyalt. Amint arról lapunk is beszámolt, a német kancellárnak is elmondta, hogy a leendő Tisza-kormány legfontosabb feladata a magyar embereknek járó uniós források hazahozatala lesz, továbbá készek haladéktalanul elfogadni a szigorú korrupcióellenes intézkedéseket, biztosítani az bíróságok függetlenségét, a sajtó és a felsőoktatás szabadságát. Továbbá és minden lehetséges eszközzel támogatja a mielőbbi orosz-ukrán békekötést.

Magyar Péter a Facebookon is beszámolt a müncheni útján történtekről. – Az osztrák kancellár és a finn elnök között kiugrottam a Bajorországban élő magyarokhoz. Aztán majdnem jöttek a rendőrök – írta szombat este, és minderről egy videót is közzétett. E szerint a kint élő, dolgozó honfitársaival egy müncheni sörözőben futott össze, ahol csak húsz főre foglaltak helyet, de az ellenzéki politikus jöttére zsúfolásig megtelt a helyiség.

A megjelenteknek azt mondta, hogy terveik szerint mindent megtesznek azért, hogy a jövőben minél többen hazajöhessenek, hogy javuljanak a viszonyok az oktatásban, az egészségügyben, az adózás és az adminisztrációs terhek terén. A sörözőben dalra is fakadtak, és elénekelték a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű népdalt, amely a Tisza gyűlésein hagyománnyá vált.