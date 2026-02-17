Európai Unió;Orbán-kormány;Oroszország;szankciók;EU-szankciók;uniós szankciók;orosz-ukrán háború;szankciós lista;Kaja Kallas;

Politico: Az Orbán-kormány orosz sportvezetőket szedetne le az EU új szankciós listájáról

Oroszország Ukrajna elleni háborújának negyedik évfordulója alkalmából készül az Európai Unió 20. szankciós csomagja.

Az Európai Unió közel áll az Oroszországot célzó 20. szankciós csomag véglegesítéséhez – írja keddi hírlevelében a Politico.

A brüsszeli lap szerint Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője erőteljesen dolgozik azon, hogy a szankciós csomag február 24-re, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulójára elkészüljön.

Kallas az Egyesült Királysággal is igyekszik egyeztetni, hogy a büntetőintézkedések a lehető legnagyobb hatást érjék el. A cél az lenne, hogy összehangolják az Oroszország árnyékflottáját célzó szankciókat, valamint az orosz olajat és gázt szállító hajókat kiszolgáló tengeri szolgáltatások tilalmát. A Politicónak két diplomata azt mondta, hogy 

Magyarország orosz sportvezetőket szedetne le a szankciós listáról, ami késleltetheti a csomag elfogadását. 

Az Orbán-kormány nem először követeli vétóval fenyegetőzve, hogy az EU távolítson el orosz oligarchákat, sport- és egyházi vezetőket a szankciós listáról.

