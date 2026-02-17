Politico: Az Orbán-kormány orosz sportvezetőket szedetne le az EU új szankciós listájáról

Az Európai Unió közel áll az Oroszországot célzó 20. szankciós csomag véglegesítéséhez – írja keddi hírlevelében a Politico.
A brüsszeli lap szerint Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője erőteljesen dolgozik azon, hogy a szankciós csomag február 24-re, Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziójának negyedik évfordulójára elkészüljön.
Kallas az Egyesült Királysággal is igyekszik egyeztetni, hogy a büntetőintézkedések a lehető legnagyobb hatást érjék el. A cél az lenne, hogy összehangolják az Oroszország árnyékflottáját célzó szankciókat, valamint az orosz olajat és gázt szállító hajókat kiszolgáló tengeri szolgáltatások tilalmát. A Politicónak két diplomata azt mondta, hogy
Magyarország orosz sportvezetőket szedetne le a szankciós listáról, ami késleltetheti a csomag elfogadását.
