Davos;Orbán Viktor;Svájc;Miniszterelnökség;Donald Trump;Hadházy Ákos;luxusszálloda;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Béketanács;

2026-02-17 10:10:00 CET

Hadházy Ákos: A kormány nem tudja, mennyiért szállt meg Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában Donald Trumphoz menet

A független országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésére a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda csak annyit árult el, hogy a kormányfőt is beleértve tízfős delegáció és biztonsági személyzet vett részt a davosi úton.