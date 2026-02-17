Hadházy Ákos: A kormány nem tudja, mennyiért szállt meg Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában Donald Trumphoz menet

Még január végén derítette ki Hadházy Ákos, hogy Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg Orbán Viktor, amikor kiugrott Donald Trumphoz Davosba, hogy részt vegyen az amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács megalakításán. A független országgyűlési képviselő most annak próbált utánajárni, hogy mennyibe került mindez a magyar adófizetőknek, a kormány azonban a válaszuk szerint nem tud erről tájékoztatást adni.Megalakult Donald Trump Béketanácsa, az amerikai elnök kemény fickónak nevezte Orbán Viktort DavosbanDonald Trump megalapította a világpolitikai látványpékséget, Orbán Viktor jelenléte a bolgárok közül sem mindenkinek tetszik
Az ellenzéki politikus korábban arról írt, hogy az ötcsillagos The Dolder Grand Hotelben a legolcsóbb szoba 250 ezer forintba kerül egy éjszakára, de van lakosztály éjszakánkénti 6 millió forintos áron is. „A Miniszterelnöki Kabinetirodának volt pofája azt válaszolni, hogy nem tudja, mennyibe került Önöknek az, hogy Orbán Svájc egyik legdrágább szállodájában szállt meg Trumphoz menet. Annyit elárultak, hogy a testőrökkel együtt tízen mentek (reméljük, utóbbiak a »legolcsóbb«, 250 ezer forintos szobákban aludtak és kettesével…)” – közölte kedd reggeli posztjában Hadházy.
A képviselő hozzátette, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is kérdezte, onnan azonban válaszra sem méltatták. Hadházy egyébként korábban fotókat is megosztott szállodáról, amely szavai szerint „Svájcban is a luxuskategória csúcsát képviseli, és ennek megfelelően az ország egyik legdrágább hoteljének számít”.Hadházy Ákos szerint Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg, amikor kiugrott Donald Trumphoz Davosba