Davos;Orbán Viktor;Svájc;Miniszterelnökség;Donald Trump;Hadházy Ákos;luxusszálloda;Miniszterelnöki Kabinetiroda;Béketanács;

A Dolder Grand Svájcban

Hadházy Ákos: A kormány nem tudja, mennyiért szállt meg Orbán Viktor Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában Donald Trumphoz menet

A független országgyűlési képviselő közérdekű adatigénylésére a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda csak annyit árult el, hogy a kormányfőt is beleértve tízfős delegáció és biztonsági személyzet vett részt a davosi úton.

Még január végén derítette ki Hadházy Ákos, hogy Svájc egyik legdrágább luxusszállodájában szállt meg Orbán Viktor, amikor kiugrott Donald Trumphoz Davosba, hogy részt vegyen az amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács megalakításán. A független országgyűlési képviselő most annak próbált utánajárni, hogy mennyibe került mindez a magyar adófizetőknek, a kormány azonban a válaszuk szerint nem tud erről tájékoztatást adni. 

Az ellenzéki politikus korábban arról írt, hogy az ötcsillagos The Dolder Grand Hotelben a legolcsóbb szoba 250 ezer forintba kerül egy éjszakára, de van lakosztály éjszakánkénti 6 millió forintos áron is. „A Miniszterelnöki Kabinetirodának volt pofája azt válaszolni, hogy nem tudja, mennyibe került Önöknek az, hogy Orbán Svájc egyik legdrágább szállodájában szállt meg Trumphoz menet. Annyit elárultak, hogy a testőrökkel együtt tízen mentek (reméljük, utóbbiak a »legolcsóbb«, 250 ezer forintos szobákban aludtak és kettesével…)” – közölte kedd reggeli posztjában Hadházy. 

A képviselő hozzátette, a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is kérdezte, onnan azonban válaszra sem méltatták. Hadházy egyébként korábban fotókat is megosztott szállodáról, amely szavai szerint „Svájcban is a luxuskategória csúcsát képviseli, és ennek megfelelően az ország egyik legdrágább hoteljének számít”. 

Ha nyer a Tisza, mindenképp szükség lesz elszámoltatásra, hiszen hatalmas társadalmi elvárásról van szó – állítja Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Interjú.