Legfőbb Ügyészség: Nem alkalmas a büntetési célok elérésére a Bükkben meglőtt túrázó ügyében hozott ítélet

Legfőbb Ügyészség;Bükk;vadászbaleset;túrázó;Nagy Gábor Bálint;

2026-02-17 10:37:00 CET

Ezért vizsgálják a rendkívüli jogorvoslat előterjesztésének lehetőségét.

„A kiszabott joghátrány nem alkalmas a büntetési célok elérésére, a járási ügyészségnek a büntetővégzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kellett volna kérnie a büntetés súlyosítása végett. A Legfőbb Ügyészség vizsgálja a rendkívüli jogorvoslat előterjesztésének lehetőségét” – vette észre a Népszava Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész írásbeli válaszát, amelyet Szabó Rebeka ellenzéki képviselőnek adott.

2024 elején a Bükkben, az autójában ülve lábon lőtt egy túrázót egy vadász, miközben hőkamerával célzott. A Mezőkövesdi Járásbíróság tárgyalás nélkül, büntetővégzésben hozott ítéletet,

és maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt mondta ki a vadász bűnösségét. 420 ezer forint pénzbüntetést és három év vadászattól való eltiltást kapott.

A Telex korábban arról írt, az ügyészség ekkor foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolta az 58 éves vadászt. A férfi vendégvadászként vadászott a Bükkben lévő vadászterületen, amikor fegyverével a kocsijában ülve lövést adott le – az ügyészség szerint nem járt el elég biztonságosan. A lövés egy félig fekvő helyzetben megpihenő túrázó lábát találta el.

A meglőtt túrázó sértett mély, roncsolt sebzést, illetve csonttörést szenvedett, és mozgásszervi jellegű maradandó fogyatékossága is lett a lövés miatt.

A baleset után a túrázót az egri kórház intenzív osztályára vitték. A helyi vadásztársaság elnöke akkor azt mondta, hogy az 58 éves vadász az autójából akart egy szarvasborjúra lőni, de véletlenül a túrázót találta el, aki a társaival leült iszogatni a vadászterületen.