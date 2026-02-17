A férfi autózási szokásait sokan ismerték a városban, rendszeresen borzolta a helyiek kedélyét llegális gyorsulási versenyeivel és életvitelével.
A Forma-1 kétszeres világbajnok spanyol versenyzője 2023-tól váltja a négyszeres világbajnok német pilótát, aki ez év végén visszavonul.
Nem változik a pilótapáros összetétele az Aston Martin F1-es csapatánál, 2022-ben is a kanadai Lance Stroll és a német Sebastian Vettel lesznek az istálló versenyzői.
A Ferraritól távozó négyszeres világbajnok a következő szezontól az Aston Martinnál folytatja pályafutását, ahonnan Sergio Péreznek 2022-ig élő szerződése ellenére távoznia kell.
Vajon milyen szívességért adja kölcsön évekre valaki sok tízmilliós járgányát (diplomata rendszámmal együtt) - ez a kérdés foglalkoztatja az osztrák sajtót.
Az autó nem a tárcáé és szabálytalanul használt diplomata rendszámot.