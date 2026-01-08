Már csaknem 250 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, az ügyészség 200 millióra büntetné

büntetőeljárás;Schadl György;Magyar Bírósági Végrehajtói Kar;Schadl-Völner-ügy;

2026-01-08 07:38:00 CET

Eközben zajlik ellene a büntetőeljárás.

Immár több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként a korrupcióval vádolt Schadl György, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján – tudta meg a 24.hu.

A portál felidézi, a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökének azért van továbbra is lehetősége, hogy százmilliókat keressen, mert a végrehajtói irodáját állandó helyettesítéssel az a Kovássy Szabolcs végrehajtó vette át, aki a 2015-ben Schadl vezetésével alakult elnökségnek és a jelenlegi vezetőségnek is a tagja. Kovássy a saját végrehajtói irodájával egyszerűen átvehette volna Schadl irodájának munkáját Budaörsön, de nem így tett. Úgy állapodtak meg, hogy továbbra is Schadl irodája végzi a végrehajtást, ám abban 10 százalékos tulajdonrészt kapott Kovássy, aki végrehajtóként jár el Schadl helyett, utóbbinak pedig 90 százalékos tulajdonrésze maradt az irodájában. A cégbíróságra leadott iratok szerint a nyereséget a tulajdonrészek arányában osztják fel egymást közt a felek.

A 24.hu szerint

az elmúlt három évben Schadl – Kovássy által működtetett – végrehajtói irodája így 181 millió forint nyereséget termelt, a kettejük közti megállapodás értelmében ebből az összegből Schadl Györgyöt több mint 163 millió forint illette.

Ráadásul – mint azt a portál korábban Schadltól megtudta – Kovássyt a végrehajtói kar jelölte ki arra, hogy Schadl helyettese legyen, amit a köztestület hivatalvezetője véglegesített. Schadl számára tehát Takács Katalin hivatalvezető engedélyezte a cégátalakítást, vagyis hogy az irodáját 10 százalékos tulajdonszerzés mellett egy másik végrehajtó működtesse tovább.

Ugyanígy jártak el Schadl szintén vádlott felesége esetében is, akit végrehajtóként ugyancsak felfüggesztettek. Helyettese, Bihari Zsófia Nóra végrehajtó 10 százalékos tulajdonrészt kapott a gödöllői végrehajtói irodában,

a nyereség 90 százalékán (70–20 arányban) pedig a Schadl házaspár osztozott. E végrehajtói iroda által elvégzett közfeladat után további 86 millió forint ütötte Schadl markát.

A két végrehajtói irodával tehát az elmúlt három évben 249 millió forint keresett Schadl György, aki egyébként tavaly kiszállt felesége végrehajtói irodájából, üzletrészét a cégbíróságra leadott dokumentum szerint nejére, Schadl-Baranyai Helgára ruházta át.

Schadl György egyébként korábban azt mondta, teljesen hétköznapi, hogy egy végrehajtó állandó helyettese tulajdonrész megszerzésével veszi át a helyettesítést ahelyett, hogy a saját infrastruktúráját használná. Ugyanakkor ez nem látszik azoknál a végrehajtóknál, akik a vádak szerint kenőpénzt fizettek Schadlnak a kinevezésükért cserébe (hét önálló bírósági végrehajtó közül hatan beismerték tettüket, sőt már el is ítélték őket). Közülük hat esetében az állandó helyettes a saját irodájával vette át a működtetést, ami azt jelenti, hogy a helyettesített végrehajtó nem részesül a bevételből.

Az elmúlt évek legsúlyosabb politikai bűnügyének vádirata szerint a végrehajtók volt elnöke jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak, aki ezért a befolyását Schadl György érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri: önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól.

A két fő vádlott ellen korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények, valamint pénzmosás miatt emeltek vádat. Schadlra tíz, míg Völnerre nyolc év börtönt kértek beismerés esetére. Előbbire 200, utóbbira 25 millió forint pénzbüntetés kiszabását is indítványozták, továbbá mindkettőjüknél tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást kértek, valamint vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig.